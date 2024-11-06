На Донеччині експрацівниця поліції передавала ворогу дані про мости

Жінці повідомлено про підозру у державній зраді

Мешканка Краматорського району передавала ворогу дані про розташування мостів та паливозаправників ЗСУ. Про це інформує Офіс Генерального прокурора.

За інформацією слідства, колишня працівниця органів внутрішніх справ Донеччини від початку повномасштабного вторгнення Росії співпрацювала з окупантами.

У липні 2024 року вона передавала командиру загону так званої «народної міліції днр» через Telegram відомості про розміщення особового складу та техніки ЗСУ в громадах району.

Вона вказувала локації охорони мостів і місцезнаходження паливозаправників. Наразі протиправну діяльність жінки викрито і припинено. Їй повідомлено про підозру у державній зраді (ч. 2 ст. 111 КК України).

Нагадаємо, в Одесі викрито ворожу інформаторку, яка передавала інформацію про розташування ЗСУ, систем ППО та інших військових об’єктів. За даними слідства, підозрювана, маючи антиукраїнську позицію, свідомо та добровільно вирішила сприяти ворогу. Через один із месенджерів вона встановила контакт з оперативним співробітником фсб рф та погодилася на співпрацю, обіцяючи за гроші передавати інформацію про українських військових.