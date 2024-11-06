Головна Новини
search button user button menu button

На Донеччині експрацівниця поліції передавала ворогу дані про мости

Ірина Бура
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
На Донеччині експрацівниця поліції передавала ворогу дані про мости
Протиправну діяльність жінки викрито і припинено
фото: Офіс Генерального прокурора

Жінці повідомлено про підозру у державній зраді

Мешканка Краматорського району передавала ворогу дані про розташування мостів та паливозаправників ЗСУ. Про це інформує Офіс Генерального прокурора.

За інформацією слідства, колишня працівниця органів внутрішніх справ Донеччини від початку повномасштабного вторгнення Росії співпрацювала з окупантами.

У липні 2024 року вона передавала командиру загону так званої «народної міліції днр» через Telegram відомості про розміщення особового складу та техніки ЗСУ в громадах району.

Вона вказувала локації охорони мостів і місцезнаходження паливозаправників. Наразі протиправну діяльність жінки викрито і припинено. Їй повідомлено про підозру у державній зраді (ч. 2 ст. 111 КК України).

Нагадаємо, в Одесі викрито ворожу інформаторку, яка передавала інформацію про розташування ЗСУ, систем ППО та інших військових об’єктів. За даними слідства, підозрювана, маючи антиукраїнську позицію, свідомо та добровільно вирішила сприяти ворогу. Через один із месенджерів вона встановила контакт з оперативним співробітником фсб рф та погодилася на співпрацю, обіцяючи за гроші передавати інформацію про українських військових.

 

Читайте також:

Теги: окупанти ЗСУ війна Офіс Генерального прокурора Донеччина прокурор Telegram державна зрада підозра

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Україна на порозі перемоги?
Чим жовтень 2024-го нагадує лютий 2014-го?
10 жовтня, 15:31
Трамп вибухнув шаленою заявою в бік особисто Зеленського
Трамп образився на Зеленського. Можливі наслідки
18 жовтня, 11:33
Полковник: Військовому керівництву надано пропозиції щодо поетапного відновлення боєздатності підрозділів бригади, і вони враховані
Вихід з Вугледара. Новий комбриг «Чорних запорожців» пояснив, чому бригада не пішла на відновлення
8 жовтня, 21:41
Гнезділова затримали правоохоронці, його дії кваліфікували як дезертирство
Суд обирає запобіжний захід військовослужбовцю Гнєзділову, який «добровільно демобілізувався»
11 жовтня, 13:06
Українські військові, які проводять операцію в Курській області, демонструють світові гуманне ставлення до місцевого населення
Керівник Центру протидії дезінформації розповів про хід операції ЗСУ на Курщині
12 жовтня, 12:34
У вересні 2024 року Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури Житомирської області припинила Тетяні Монтян право на заняття адвокатською діяльністю
Столичний суд втрапив у халепу зі справою Монтян, яка підтримує Росію
12 жовтня, 12:30
На Сумщині відключили світло
На Сумщині проблеми із електроенергією
2 листопада, 00:20
РФ може обмежити використання авіації, якщо ЗСУ битимуть по ворожих ППО
Росіяни можуть зіткнутися з дефіцитом ППО та обмежать застосування авіації – ISW
3 листопада, 04:39
Друга серія протестів опозиції проти результатів виборів запланована на 19 годину 4 листопада
Грузія: точка неповернення. Чи використає опозиція останній шанс?
4 листопада, 09:01

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
94K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 6 листопада: ситуація на фронті
35K
Карта повітряних тривог України онлайн 6 листопада 2024
22K
Пєсков зробив скандальну заяву щодо результатів виборів у Молдові
16K
Амністія плюс щедра компенсація. Депутати готують подарунок організаторам дерибану державного майна
15K
Делегація Ради Європи і ЄС приїхала з моніторингом на Закарпаття: що перевіряють
13K
Вибори в США. Онлайн результати на карті

Новини

На Донеччині експрацівниця поліції передавала ворогу дані про мости
Сьогодні, 10:50
Проміжні результати виборів у США, удар Ізраїлю по «Хезболлі» в Сирії: головне за ніч
Сьогодні, 07:15
Сонячно та без опадів: прогноз погоди на 6 листопада
Сьогодні, 05:57
Вночі у Києві була оголошена повітряна тривга
Сьогодні, 03:11
6 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
В Івано-Франківську засуджено трьох навідників ударів по аеропорту
Вчора, 18:15

Прес-релізи

Соцопитування: більшість українців не підтримують підвищення податків і критикують політику влади
Соцопитування: більшість українців не підтримують підвищення податків і критикують політику влади
29 жовтня, 11:05
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua