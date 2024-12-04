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Літаки Путіна використовувалися для депортації українських дітей до РФ – дослідження

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Літаки Путіна використовувалися для депортації українських дітей до РФ – дослідження
У травні та жовтні 2022 року щонайменше дві групи дітей перевозили на літаках Управління справами президента при адміністрації Путіна
фото з відкритих джерел

Звіт доводить, що «депортація українських дітей є частиною систематичної, керованої Кремлем програми», спрямованої на те, щоб зробити їх громадянами РФ

Літаки та кошти російського диктатора Володимира Путіна використовувалися в програмі вивезення дітей з тимчасово окупованих територій України, позбавлення їх української ідентичності та передачі в російські сім’ї.  Про це йдеться у звіті Школи громадського здоров’я Єльського університету (США), повідомляє Reuters.  

Зазначається, що у новому звіті, переданому агентству Reuters, міститься детальна інформація про ймовірну програму депортації та осіб, причетних до неї, в тому числі про те, що, за словами провідного дослідника, є новими зв'язками з Путіним. 

Підтримуване Державним департаментом США дослідження виявило 314 українських дітей, вивезених до Росії в перші місяці війни в Україні в рамках, за його словами, систематичної, фінансованої Кремлем програми їх «русифікації». Виконавчий директор Лабораторії гуманітарних досліджень Єльського університету Натаніель Реймонд повідомив, що він планує представити результати дослідження Раді Безпеки ООН у середу, 4 грудня.

За словами Реймонда, дослідження містить докази, які підтверджують додаткові звинувачення МКС проти Путіна в «насильницькому переміщенні» людей з однієї національної та етнічної групи в іншу.

Він також зазначив, що звіт доводить, що «депортація українських дітей є частиною систематичної, керованої Кремлем програми», спрямованої на те, щоб зробити їх громадянами Росії.

У звіті, зокрема, йдеться про те, що в період із травня до жовтня 2022 року Повітряно-космічні сили Росії та авіація, які перебувають під прямим контролем адміністрації Путіна, перевезли кілька груп українських дітей на військово-транспортних літаках із прапором країни-агресора.

У травні та жовтні 2022 року щонайменше дві групи дітей перевозили на літаках Управління справами президента при адміністрації Путіна. 

Зокрема, 16 вересня 2022 року на військовий аеродром Чкаловський біля Москви привезли дітей, яких було незаконно викрадено з окупованих українських територій у Донецькій і Луганській областях. Для їхнього перевезення використовували літак Ту-154М 223-го льотного загону Міноборони Росії. Це також підтвердили дані відстеження польотів на сайті Flightradar24.com.

Зазначається, що дослідження тривало 20 місяців, протягом яких аналітики відстежили та ідентифікували 314 депортованих Росією українських дітей. 148 дітей з цього переліку були внесені до російських баз для усиновлення, а 42 з них уже були усиновлені, взяті під опіку або мають призначеного російського опікуна. Ще 166 дітей були розміщені в російських сім'ях. 

Дослідження є частиною ініціативи Державного департаменту під керівництвом президента Джо Байдена з документування можливих порушень міжнародного права та злочинів проти людяності Росією та силами, приєднаними до Росії, в Україні.

Нагадаємо, Велика Британія запровадила нові санкції проти десяти фізичних та юридичних осіб РФ, причетних до незаконної депортації українських дітей. Про це повідомило британське міністерство закордонних справ. Як зазначає відомство, понад 19 500 українських дітей були примусово передані або депортовані російською владою до РФ та на тимчасово окуповані території України.  

Раніше повідомлялося, що днями з тимчасово окупованих територій України, які перебувають під контролем російських загарбників, вдалося повернути ще п’ятнадцятьох дітей. Частину з них агресор планував забрати до своєї армії. 

До слова, правоохоронці повідомили про підозру російському окупанту, який під час боїв за Миколаїв депортував 15 українських дітей до РФ

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Теги: діти путін росія аеродром перевезення депортація літак Міноборони авіація

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