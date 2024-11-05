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У штаб-квартирах Netflix відбулися обшуки: Politico назвало причину

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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У штаб-квартирах Netflix відбулися обшуки: Politico назвало причину
Компанія Netflix потрапила під приціл французьких і нідерландських правоохоронців через практику податкової оптимізації
фото з відкритих джерел

Стримінговий сервіс звинуватили в умисному ухиленні від сплати податків з обтяжливими обставинами та прихованій роботі в організованій банді

Французька та нідерландська влада провела обшуки в штаб-квартирах американської компанії Netflix у Парижі та Амстердамі. Про це повідомляє Politico з посиланням на джерела.

Як зазначає видання, обшуки є частиною попереднього розслідування, яке було розпочато в листопаді 2022 року. Тоді стримінговий сервіс звинуватили в умисному ухиленні від сплати податків з обтяжливими обставинами та прихованій роботі в організованій банді.

За словами французьких ЗМІ, обшук у Парижі проводило Національне агентство по боротьбі з корупцією та податковими правопорушеннями в супроводі співробітників національної прокуратури. В Амстердамі обшук проводили місцеві правоохоронці у співпраці з французькими колегами і слідчими, зазначили у виданні. Ці операції координували через підрозділ ЄС із судового співробітництва Eurojust.

Компанія Netflix потрапила під приціл французьких і нідерландських правоохоронців через практику податкової оптимізації. Компанія декларувала свої продажі у Франції та в Нідерландах, після чого в Парижі ініціювали податкову перевірку, яка охоплює доходи з 2019 по 2021 рік.

До слова, правоохоронці 4 вересня проводили обшуки у мережі з продажу техніки Apple у справі щодо ухилення від сплати податків.

Теги: обшук Netflix Франція Нідерланди корупція податки

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