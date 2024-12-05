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Українська делегація зустрілась з радниками Трампа

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
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Українська делегація зустрілась з радниками Трампа
Юлія Свириденко та Андрій Єрмак поїхали на переговори в США
фото з відкритих джерел

Зустріч відбулась у Вашингтоні

У середу, 4 грудня, українська делегація на чолі з головою Офісу президента Андрієм Єрмаком зустрілася у Вашингтоні з представниками новообраного президента США Дональда Трампа. Про це пише Reuters з посиланням на джерело.

Зокрема зустріч відбулась з кандидатом на посаду радника Білого дому з питань національної безпеки Майком Волтцем та кандидатом на посаду спецпредставника по Україні Кітом Келлоггом.

Про що саме говорили сторони поки невідомо.

Раніше повідомлялося, що Єрмак поїхав до США разом з міністром оборони Рустемом Умєровим, віцепрем’єром та міністеркою економіки Юлією Свириденко.

Нагадаємо, обраний президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп призначив генерала у відставці Кіта Келлога помічником президента і спеціальним посланником з питань України та РФ.

Кіт Келлог раніше запропонував свій план припинення війни в Україні, який передбачає, що поставки американської зброї Києву продовжаться тільки за умови, що Україна погодиться на мирні переговори з РФ.

Цим планом передбачалося припинення вогню на основі переважаючих ліній зіткнення. І Трамп нібито позитивно відреагував на цю стратегію.

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Теги: Дональд Трамп США Андрій Єрмак Україна Юлія Свириденко Рустем Умєров Кіт Келлог

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