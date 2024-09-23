Відсьогодні в Умані запрацював особливий режим пересування містом: деталі
Сили безпеки й оборони в Умані працюють у посиленому режимі
Відсьогодні, 23 вересня, запрацював в Умані особливий режим в’їзду, виїзду, а також пересування містом. Про це повідомляє начальник Черкаської ОВА Ігор Табурець.
«По суті процедури контролю, як і торік. Ми дещо підсилились технічно. Наші сили безпеки й оборони працюють у посиленому режимі. Увесь комплекс заходів, що ми впроваджуємо, задля безпеки місцевих жителів і приїжджих. Прошу до цього ставитися з розумінням», – наголосив Табурець.
За словами очільника ОВА, до Умані вже прибуло понад півтори тисячі паломників.
Нагадаємо, що Міністерство закордонних справ України закликало хасидів утриматися від паломництва до Умані на Рош га-Шана через військову агресію Росії. У разі приїзду паломники мають враховувати обмеження воєнного стану та можливі ускладнення перебування.
Раніше міська голова Умані Ірина Плетньова підтвердила готовність міста прийняти паломників. Вона зазначила, що забезпечено належний санітарний стан та розроблено план дій на випадок надзвичайних ситуацій.
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