Коли США можуть дозволити ЗСУ бити вглиб Росії: ЗМІ назвали строки

Times: США можуть дозволити ЗСУ бити вглиб Росії найближчими тижнями

Частина членів американської адміністрації вже змінила свою думку щодо заборони ЗСУ вражати цілі у глибині російської території. Про це пише газета Times з посиланням на джерела у британському уряді. За їхніми словами, у необхідності такого рішення переконати президента США Джо Байдена та інших співробітників Білого дому. Ймовірно, питання буде вирішено до зустрічі світових лідерів на Генасамблеї ООН у Нью-Йорку. Вона запланована на 22-23 вересня.

«Одне з джерел в Уайтхоллі припустило, що деякі представники адміністрації США змінили свою думку, але вони ще мають переконати президента Байдена та інших», – пише видання.

Використання Україною ракет дальньої дії підтримують Велика Британія та Франція. Але Києву з технічних причин, пов'язаних із наведенням на мету, потрібен дозвіл США.

Раніше журналістка видання Axios Джулігрейс Бруфке повідомила, що Сполучені Штати дозволять ЗСУ бити далекобійними ракетами ATACMS углиб Росії. За її словами, голова комітету із закордонних справ палати представників Конгресу США Майкл Маккол сказав, що дозвіл передасть держсекретар країни Ентоні Блінкен під час візиту до Києва.

До слова, президент США Джо Байден не виключає, що Україна може отримати дозвіл на удари по території Росії далекобійною зброєю. Про це заявив державний секретар США Ентоні Блінкен. Блінкен сказав, що США подбали про те, щоб Україна «мала все необхідне і вчасно, щоб бути ефективною у відбитті російської агресії» з моменту російського вторгнення у лютому 2022 року.

Раніше держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що Іран передав Росії балістичні ракети для атаки на Україну. Росія вже отримала партії балістичних ракет. Як зазначив посадовець, Росія, швидше за все, використає ці поставки протягом декількох тижнів.