В Україні найвищий рівень смертності і найнижчий рівень народжуваності у світі – ЦРУ

Україна має найнижчий показник у світі – лише шість новонароджених на 1 тис. людей

Смертність в Україні становить 18,6 на 1 тис.осіб, що є найвищим показником серед усіх країн



Україна вийшла на перше місце у світі за рівнем смертності та на останнє за рівнем народжуваності. Такі дані оприлюднені у нещодавніх звітах ЦРУ щодо демографічної ситуації у світі.

За цими даними, смертність в Україні становить 18,6 на 1 тис.осіб, що є найвищим показником серед усіх країн.

На другому місці за рівнем смертності опинилася Литва з показником 15,02 смертей на 1 тис. осіб, а третє місце займає Сербія з 14,9 смертей на тисячу людей.

Найнижчий рівень смертності зареєстровано в Катарі – 1,4 на 1 тис. осіб.

Рівень смертності у світі ынфографыка ЦРУ

Щодо народжуваності, Україна має найнижчий показник у світі – лише шість новонароджених на 1 тис. людей. Передостаннє місце займає французьке володіння Сен-П'єр і Мікелон із 6,4 народжень на 1 тис. осіб.

Рівень народжуваності у світі інфографіка ЦРУ

Лідером за рівнем народжуваності є Нігер з показником 46,6 народжень на 1 тис. осіб.

Нагадаємо, з початком повномасштабної війни демографічна ситуація в Україні різко погіршилася і цьому є об’єктивне пояснення. Про це повідомила заступниця міністра соціальної політики Дарія Марчак на HR Wisdom Summit, саміті HR-фахівців провідних компаній України. Інформаційним партнером форуму виступив «Главком». Марчак нагадала, що за оцінками Інституту демографії на підконтрольній Україні території проживає 31 млн людей, 4,9 млн виїхали за кордон, близько п’яти мільйонів українців проживають на тимчасово окупованих територіях. До 2025 року в Україні може залишитися всього 25 млн. За словами Марчак, перед повномасштабним вторгненням на одну жінку дітородного віку в Україні припадала 1,2 дитини, після початку повномасштабного вторгнення – 0,9. Цей показник третій з кінця у світі.