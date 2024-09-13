Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

В Україні найвищий рівень смертності і найнижчий рівень народжуваності у світі – ЦРУ

Ірина Міллер
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
В Україні найвищий рівень смертності і найнижчий рівень народжуваності у світі – ЦРУ
Україна має найнижчий показник у світі – лише шість новонароджених на 1 тис. людей
фото з відкритих джерел

Смертність в Україні становить 18,6 на 1 тис.осіб, що є найвищим показником серед усіх країн
 

Україна вийшла на перше місце у світі за рівнем смертності та на останнє за рівнем народжуваності. Такі дані оприлюднені у нещодавніх звітах ЦРУ щодо демографічної ситуації у світі.

За цими даними, смертність в Україні становить 18,6 на 1 тис.осіб, що є найвищим показником серед усіх країн.

На другому місці за рівнем смертності опинилася Литва з показником 15,02 смертей на 1 тис. осіб, а третє місце займає Сербія з 14,9 смертей на тисячу людей.

Найнижчий рівень смертності зареєстровано в Катарі – 1,4 на 1 тис. осіб. 

Рівень смертності у світі
Рівень смертності у світі
ынфографыка ЦРУ

Щодо народжуваності, Україна має найнижчий показник у світі – лише шість новонароджених на 1 тис. людей. Передостаннє місце займає французьке володіння Сен-П'єр і Мікелон із 6,4 народжень на 1 тис. осіб.

Рівень народжуваності у світі
Рівень народжуваності у світі
інфографіка ЦРУ

Лідером за рівнем народжуваності є Нігер з показником 46,6 народжень на 1 тис. осіб.

Нагадаємо, з початком повномасштабної війни демографічна ситуація в Україні різко погіршилася і цьому є об’єктивне пояснення. Про це повідомила заступниця міністра соціальної політики Дарія Марчак на HR Wisdom Summit, саміті HR-фахівців провідних компаній України. Інформаційним партнером форуму виступив «Главком». Марчак нагадала, що за оцінками Інституту демографії на підконтрольній Україні території проживає 31 млн людей, 4,9 млн виїхали за кордон, близько п’яти мільйонів українців проживають на тимчасово окупованих територіях. До 2025 року в Україні може залишитися всього 25 млн. За словами Марчак, перед повномасштабним вторгненням на одну жінку дітородного віку в Україні припадала 1,2 дитини, після початку повномасштабного вторгнення – 0,9. Цей показник третій з кінця у світі.

Читайте також:

Теги: Україна демографічна криза

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Суспільство

В Україні найвищий рівень смертності і найнижчий рівень народжуваності у світі – ЦРУ
В Україні найвищий рівень смертності і найнижчий рівень народжуваності у світі – ЦРУ
Чи варто боятися п’ятницю, 13-те? Відповідь Православної церкви України
Чи варто боятися п’ятницю, 13-те? Відповідь Православної церкви України
Стояв на захисті України від початку повномасштабної війни. Згадаймо Романа Лепіша
Стояв на захисті України від початку повномасштабної війни. Згадаймо Романа Лепіша
З дощами та літнім теплом: якою буде погода 13 вересня
З дощами та літнім теплом: якою буде погода 13 вересня
Росіяни знаходять нові шляхи вивозу українських дітей з окупованих територій – Нацспротив
Росіяни знаходять нові шляхи вивозу українських дітей з окупованих територій – Нацспротив
13 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
13 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
56K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 13 вересня: ситуація на фронті
26K
Кому партія «Батьківщина» перерахувала найбільшу суму у другому кварталі
5532
Відключення світла 13 вересня: «Укренерго» потішило українців
5157
Закінчився найдовший круїз у світі: скільки днів туристи провели на лайнері
4451
Глава МЗС Польщі закликав припинити допомогу українським біженцям
4215
13 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Новини

Санкції проти в Росії в IT-галузі, скасування показу російського фільму в Торонто: головне за ніч
Сьогодні, 07:19
Масована атака «шахедів», заяви щодо зняття обмежень на удари по РФ: головне за ніч
Вчора, 07:08
Грози та дощі накриють Україну: прогноз погоди на 12 вересня
Вчора, 06:38
Саміт Кримської платформи, нова фінансова допомога Україні. Головне за 11 вересня
11 вересня, 21:00
Президентські дебати у США, вихід молодіжної збірної на Євро-2025: головне за ніч
11 вересня, 07:17
Дощі, спека та мінлива хмарність: якою буде погода 11 вересня
11 вересня, 05:39

Прес-релізи

25+ лідерок поділяться стратегіями жіночої реалізації на SHE Congress 2024
25+ лідерок поділяться стратегіями жіночої реалізації на SHE Congress 2024
10 вересня, 15:02
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua