Мер Львова поділився секретом своєї енергії

Садовий розповів, що раз у тиждень обовʼязково ходить у баню

Садовий відверто розповів про особисте життя

Мер Львова Андрій Садовий джерелом своєї енергії вважає регулярний подружній секс та спілкування з людьми. Про це він розповів під час зустрічі з підприємцями у Львові. Відповідне відео показали на сторінці організаторів заходу в TikTok, інформує «Главком».

Садовий зізнався, звідки черпає свою щоденну енергію: «Я ходжу в баню кожного тижня. Це раз в тиждень обов'язково піти. Регулярний секс з рідною дружиною. Спілкування з добрими людьми – це святе».

«Я не вживаю алкоголь останні місяці. Я відмовився від кави. Я рекомендую матчу, японський чай. Воно по енергії набагато крутіше ніж проста кава. Здоровий спосіб життя, спілкування з мудрими людьми та велика ціль, яка вас штовхає вперед. І найголовніше любити людей. Любіть людей і ви будете щасливі», – мер Львова пояснив, звідки бере енергію.

Раніше міський голова Львова Андрій Садовий оголосив про проведення публічного обговорення щодо впливу російської культури та пропаганди на українську молодь. Відповідну ініціативу мер представив після інциденту, який викликав суспільний резонанс – відео, зняте львівськими школярами під пісню російського виконавця Моргенштерна, що швидко поширилося у мережі.

До слова, Катерина Кіт-Садова, дружина міського голови Львова Андрія Садового, зізналася про свій досвід роботи з психологом.