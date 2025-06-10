Новий штам коронавірусу миттєво шириться Європою: які симптоми
Новий варіант Covid під назвою Nimbus швидко поширюється не лише в Азії, а й у Європі
Nimbus, варіація дуже заразного Omicron, може спровокувати хвилю захворюваності у червні-липні з початком туристичного сезону, попереджають фахівці: на відміну від грипу, коронавірус поширюється й у спеку.
У Німеччині штам з'явився наприкінці березня, а вже на початок травня на нього припадало 16,7% всіх випадків коронавірусу, повідомляє Інститут Роберта Коха (RKI). Щоправда, рівень захворюваності загалом низький і поки що не викликає побоювань. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на dw.com.
Немає ознак, що у заражених Nimbus хвороба протікає важче, вакцини, що діють, проти нього ефективні, зазначають фахівці.
Нагадаємо, новий варіант коронавірусу – NB 1.8.1 – з березня циркулює в Азії. Зовсім недавно він був виявлений і в європейських країнах, включаючи Францію, де зафіксовано чотири підтверджені випадки.
У травні стало відомо, що нову хвилю захворюваності Covid-19 зафіксовано в Азії, різке зростання випадків зараження коронавірусом відзначається, зокрема, у спеціальному адміністративному районі Китаю Гонконгу, а також у Сінгапурі.
До слова, колишній головний епідеміолог США, доктор Ентоні Фаучі розповів, що вигадав правило соціального дистанціювання у два метри та інші заходи для «захисту» американців від Covid-19.
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