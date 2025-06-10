Новий штам коронавірусу миттєво шириться Європою: які симптоми

Новий варіант Covid під назвою Nimbus швидко поширюється не лише в Азії, а й у Європі

Nimbus, варіація дуже заразного Omicron, може спровокувати хвилю захворюваності у червні-липні з початком туристичного сезону, попереджають фахівці: на відміну від грипу, коронавірус поширюється й у спеку.

У Німеччині штам з'явився наприкінці березня, а вже на початок травня на нього припадало 16,7% всіх випадків коронавірусу, повідомляє Інститут Роберта Коха (RKI). Щоправда, рівень захворюваності загалом низький і поки що не викликає побоювань. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на dw.com.

Симптоми Nimbus типові для Covid – втома, лихоманка, м'язові болі та сильний біль у горлі. Однак цей штам заразніший і легше обходить захист організму, пояснив Лоуренс Янг, вірусолог з університету Уорік.

Немає ознак, що у заражених Nimbus хвороба протікає важче, вакцини, що діють, проти нього ефективні, зазначають фахівці.

Нагадаємо, новий варіант коронавірусу – NB 1.8.1 – з березня циркулює в Азії. Зовсім недавно він був виявлений і в європейських країнах, включаючи Францію, де зафіксовано чотири підтверджені випадки.

У травні стало відомо, що нову хвилю захворюваності Covid-19 зафіксовано в Азії, різке зростання випадків зараження коронавірусом відзначається, зокрема, у спеціальному адміністративному районі Китаю Гонконгу, а також у Сінгапурі.

До слова, колишній головний епідеміолог США, доктор Ентоні Фаучі розповів, що вигадав правило соціального дистанціювання у два метри та інші заходи для «захисту» американців від Covid-19.