Гуменюк розповіла про логістичні проблеми росіян у Криму

Потреба поповнювати ресурси більша, ніж окупанти можуть підтягнути

У тимчасово окупованому Криму війська РФ накопичили техніку та живу силу, звідки намагаються живити російські підрозділи, які базуються на материковій частині України. Про це заявила речниця Об’єднаного командування «Південь» Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону.

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«Ситуація там стабільно напружена. Ми контролюємо ступінь цього напруження для того, щоб в окупантів не було розуміння, що вони утворили для себе безпечний хаб озброєння та техніки, живої сили, і можуть постачати звідти на будь-яку територію України, де вони зараз панують. Дійсно, вони сприймають Крим як хаб додаткового озброєння і ресурсів, намагаються звідти підтягувати їх на материкову Україну, лівобережну Херсонщину і далі вздовж лінії фронту. Але ми методично працюємо над тим, щоб вони не мали спокою ані в місцях теперішньої дислокації, на Кримському півострові, ані на шляху прямування. Отже, логістика в них надзвичайно уповільнена, вона не відповідає вимогам лінії бойового зіткнення. Там потреба поповнювати ресурси більша, ніж вони можуть підтягнути. Але ми не схильні недооцінювати ворога. Знаємо, що в них накопичення на материковій Україні досить великі, і вони продовжують маневрувати між східними і південними напрямками для того, щоб розподіляти ці сили і ресурси, де вони їм найпотрібніші», – сказала вона.

У суботу, 23 грудня, російські окупанти перекрили рух автотранспорту Кримським мостом.

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Нагадаємо, міністр оборони України Рустем Умєров заявив в інтерв’ю німецькому виданню Bild, що Крим може бути звільнено вже наступного року. «Я впевнений на 100 відсотків. Це наша стратегічна мета», – підкреслив очільник Міноборони.

Нагадаємо, екскомандувач збройних сил США Бен Ходжес пояснив, чому не здійснився його прогноз про те, що українські військові зайдуть до Криму влітку 2023 року. Мовляв, вірив, що союзники активніше допомагатимуть Україні.