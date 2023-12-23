Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

У Криму окупанти набирають молодь на курси керування дронами з однією умовою

Оксана Воронцова
glavcom.ua
У Криму окупанти набирають молодь на курси керування дронами з однією умовою
Росіяни запускають дрони з території окупованого Криму
фото: Центр національного спротиву

Ворог проводить набір на курси оперування FPV-дронами при осередках ДОСААФ

На тимчасово окупованих територіях російські загарбники продовжують вербувати молодь на війну проти України.

Так, в окупованому Криму ворог проводить набір на курси оперування FPV-дронами при осередках ДОСААФ. Потрапити на курс можна лише за згоди по закінченню піти «добровольцем» на загарбницьку війну проти України. Про це повідомляє Центр національного спротиву.

«Таким чином ворог вкотре порушує міжнародне право й набирає до лав своєї армії мешканців окупованих територій, адже росіянам вигідна смерть українців незалежно від сторони, за яку вони воюють», – зазначає Центр нацспротиву.

Центр національного спротиву закликає повідомляти Руху Опору про інструкторів та працівників ДОСААФ через спеціальний чат-бот у Telegram. Анонімність звернень гарантована. 

Як повідомлялося, із 18:00 вечора 22 грудня до опівночі 23 грудня російські окупанти атакували Україну ударними БпЛА типу Shahed із районів Балаклава (тимчасово окупований Крим) і Приморсько-Ахтарськ (Росія).

Усі дев’ять «Шахедів» знищено силами та засобами Повітряних сил та Сил оборони України у межах Одеської та Хмельницької областей.

Увечері 22 грудня російські загарбники атакували Одещину дронами. Сили ППО збили сім російських ударних безпілотників, вибуховою хвилею пошкоджений навчальний заклад.

Теги: війна окупанти Крим

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

В окупованому Криму пролунали потужні вибухи
В окупованому Криму пролунали потужні вибухи
24 листопада, 05:20
Негода в Криму: пів мільйона людей залишились без світла
Негода в Криму: пів мільйона людей залишились без світла
27 листопада, 00:50
Умєров наголосив, що не має жодних сумнівів у перемозі України
Умєров повідомив, коли буде звільнено Крим
21 грудня, 12:44
Атака українських дронів на Крим: ліквідовано командира російського катера
Атака українських дронів на Крим: ліквідовано командира російського катера
23 листопада, 10:58
Нині фахівці обстежують стан прикрас. Ідеться про 565 предметів
«Скіфське золото» повернулося в Україну
27 листопада, 12:08
Доповідач у резонансній справі, суддя Сергій Головатий у далекому 2010 році голосував за ратифікацію Угоди між Україною та Росією про перебування Чорноморського флоту РФ на території України
Гріх судді Головатого. Хто поставить крапку в історичній державній зраді? Правосуддя
11 грудня, 10:00
Активність особового складу висока як на території військової частини, так і біля неї
Партизани розвідали штаб бригади морпіхів РФ у Севастополі (фото)
30 листопада, 17:41
Протягом 2014-2022 років Оксана Марченко у змові з кількома особами, зазначає слідство, профінансувала на 10,4 млн грн підрозділи окупаційної влади на території анексованого РФ Криму
Оксана Марченко рятує свою репутацію в українському суді
15 грудня, 19:22
Кримський міст поринув у пітьму
У Криму ніч гучної «бавовни»: окупанти заявляють про масовану атаку дронів
5 грудня, 06:25

Події в Україні

Чому збиті дрони руйнують будинки: Ігнат пояснив, що сталося з квартирою журналіста
Чому збиті дрони руйнують будинки: Ігнат пояснив, що сталося з квартирою журналіста
Байден підписав рекордний бюджет Пентагону, атака на Україну: головне за ніч
Байден підписав рекордний бюджет Пентагону, атака на Україну: головне за ніч
У Криму окупанти набирають молодь на курси керування дронами з однією умовою
У Криму окупанти набирають молодь на курси керування дронами з однією умовою
Повітряні сили повідомили про збиті вночі «Шахеди»
Повітряні сили повідомили про збиті вночі «Шахеди»
ISW: Україна може отримати першу партію F-16 до кінця року
ISW: Україна може отримати першу партію F-16 до кінця року
ЗСУ ведуть позиційні бої на кількох напрямках: аналіз ISW
ЗСУ ведуть позиційні бої на кількох напрямках: аналіз ISW

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
37K
Прихисток у Європі попросила рекордна кількість біженців: які чотири країни у фаворитах
34K
Російський олігарх Абрамович лишив турецьким офіціантам захмарні чайові
27K
Чи буде відповідальність, якщо не відкрити двері військкомам: роз’яснення
9453
Заступниця міністра юстиції відреагувала на хейт із салом для полонених
8817
Ситуація в районі Авдіївки. Деякі висновки
5767
Журналіст показав, як за день відремонтував квартиру після атаки росіян (фото)

Новини

Під Авдіївкою ЗСУ відбили 40 ворожих атак: яка ситуація на фронті
Сьогодні, 07:02
Дощ і мокрий сніг: прогноз погоди на 23 грудня
Сьогодні, 06:30
23 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:20
За місяць окупанти дев'ять разів обстріляли прифронтову ТЕС ДТЕК
Вчора, 19:02
Для прикрашання ялинки у Якутії підвісили комунальника (відео)
Вчора, 15:02
Третина ворожих атак за добу відбулась під Авдіївкою – Генштаб
Вчора, 07:59

Прес-релізи

Як спілкуватися з ветеранами: створено чат-бот для військових та їхніх родин
Як спілкуватися з ветеранами: створено чат-бот для військових та їхніх родин
22 грудня, 09:23
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua