У Криму окупанти набирають молодь на курси керування дронами з однією умовою

Ворог проводить набір на курси оперування FPV-дронами при осередках ДОСААФ

На тимчасово окупованих територіях російські загарбники продовжують вербувати молодь на війну проти України.

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Так, в окупованому Криму ворог проводить набір на курси оперування FPV-дронами при осередках ДОСААФ. Потрапити на курс можна лише за згоди по закінченню піти «добровольцем» на загарбницьку війну проти України. Про це повідомляє Центр національного спротиву.

«Таким чином ворог вкотре порушує міжнародне право й набирає до лав своєї армії мешканців окупованих територій, адже росіянам вигідна смерть українців незалежно від сторони, за яку вони воюють», – зазначає Центр нацспротиву.

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Центр національного спротиву закликає повідомляти Руху Опору про інструкторів та працівників ДОСААФ через спеціальний чат-бот у Telegram. Анонімність звернень гарантована.

Як повідомлялося, із 18:00 вечора 22 грудня до опівночі 23 грудня російські окупанти атакували Україну ударними БпЛА типу Shahed із районів Балаклава (тимчасово окупований Крим) і Приморсько-Ахтарськ (Росія).

Усі дев’ять «Шахедів» знищено силами та засобами Повітряних сил та Сил оборони України у межах Одеської та Хмельницької областей.

Увечері 22 грудня російські загарбники атакували Одещину дронами. Сили ППО збили сім російських ударних безпілотників, вибуховою хвилею пошкоджений навчальний заклад.