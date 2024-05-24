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Згоріло 50 тис. книг: Зеленський показав, який вигляд має друкарня у Харкові (відео)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Згоріло 50 тис. книг: Зеленський показав, який вигляд має друкарня у Харкові (відео)
Російські окупанти здійснили 23 травня масовий обстріл Харкова
фото: Олексій Мужчина/glavcom.ua

Володимир Зеленський: «Вчорашній удар Росії по Харківській області, унаслідок якого загинули й були поранені люди, зруйнована друкарня і спалено 50 000 книг»

Унаслідок вчорашньої атаки російських загарбників по друкарні у Харкові загинули люди та спалено 50 тис. книжок. Про це повідомив президент Володимир Зеленський в Telegram.

«Вчорашній удар Росії по Харківській області, унаслідок якого загинули й були поранені люди, зруйнована друкарня і спалено 50 000 книг, демонструє, що Росія воює з людяністю і всіма аспектами нормального життя», – заявив він.

Зеленський підкреслив, що російські терористи вбивають дорослих і дітей, руйнують міста й села, залишаючи випалені плями там, де колись було нормальне життя.

«Російський терор має програти. І для цього потрібно лише одне – рішучість світових лідерів. Достатня рішучість. Достатня протиповітряна оборона українських міст і громад, достатні далекобійні можливості наших воїнів, достатньо сміливі політичні рішення», – додав він.

Нагадаємо, під час масованого обстрілу Харкова у четвер, 23 травня, росіяни вдарили по друкарні місцевого видавництва Vivat. Директорка Vivat Юлія Орлова підтвердила, що йдеться саме про їхнє видавництво. 

Керівник Харківської облпрокуратури Олександр Фільчаков повідомив, що п'ятеро загиблих внаслідок ударів перебували на робочому місці, у друкарні в Основ'янському районі Харкова. Серед них – троє жінок та двоє чоловіків. За його даними, у момент удару двома ракетами по підприємству там перебували понад 50 працівників. Загалом на території Основ'янського та Холодногірського районів Харкова зафіксували дев'ять влучань.

Нагадаємо, 23 травня російські окупанти здійснили масовий обстріл Харкова. Пролунало декілька вибухів, кількість яких згодом зросла до 15. Атаки розпочалися під час повітряної тривоги. У  Харкові вже шість людей загинули та 11 отримали поранення унаслідок обстрілу РФ. За даними мера Харкова Ігоря Терехова, у Харкові ворог поцілив по транспортній інфраструктурі та одному з підрозділів комунального підприємства, що займається життєзабезпеченням міста.

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Також відомо, що внаслідок атаки росіян на об'єкти залізничної інфраструктури в Харкові та області 23 травня, шестеро залізничників отримали поранення.

Як повідомив голова Харківської облдержадміністрації Олег Синєгубов, окупанти обстріляли транспортну інфраструктуру, комунальне та цивільне підприємство, яке займається друком. Загорівся цех із папером.

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Теги: Харків Володимир Зеленський книги

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