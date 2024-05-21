Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Росія блокує репатріацію тіл загиблих українських захисників

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Росія блокує репатріацію тіл загиблих українських захисників
Російська сторона ігнорує заклики про репатріацію тіл загиблих оборонців України
фото з відкритих джерел

Росія відмовилася 15 травня передати останки українських захисників

Росія блокує обміни полоненими та відмовляється повертати в Україну тіла загиблих захисників. Про це повідомив керівник Секретаріату Координаційного штабу Богдан Охріменко.

За словами Охріменка, російська сторона ігнорує заклики про репатріацію тіл загиблих оборонців. Як приклад він навів відмову Росії 15 травня передати останки воїнів ЗСУ. Координаційний штаб продовжує працювати в цьому напрямку.

«Крім того, залишається відкритим питання передачі Україні тіл військовослужбовців, які нібито загинули в авіакатастрофі Іл-76 біля Білгорода наприкінці січня», – додав він.

Представник Координаційного штабу, також закликав Росію забрати тіла загиблих окупантів та передати родичам для поховання.

Як повідомлялося, Україна за результатами репатріаційних заходів змогла наприкінці квітня повернути тіла 140 полеглих військових.

25 лютого президент України Володимир Зеленський заявив, що близько 31 тис. захисників загинули під час повномасштабної війни Росії проти України. Точне число загиблих цивільних наразі невідоме.

Читайте також: Втрати ворога станом на 21 травня 2024 – Генштаб ЗСУ
Теги: війна втрати військові росія смерть

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Білорусь та Російська Федерація продовжують організовувати гібридні атаки на польському кордоні
Польща планує затопити частину кордону з Білоруссю
Сьогодні, 08:13
Поліція затримала чоловіка, який напав на дитину
У російському Волгограді ексвагнерівець намагався задушити 12-річну дівчинку
18 травня, 23:01
Сєрдючка образила своїх глядачів
«Всьо харашо»? Мережа в шоці від російських співів Вєрки Сердючки
18 травня, 11:37
Минулого місяця НАТО попросило генерала Крістофера Каволі придумати, як Альянс може допомогти Україні
НАТО розглядає відправку військ в Україну, але не для участі в боях – NYT
16 травня, 22:23
Через атаку ударних безпілотників, які запустили російські загарбники, у Сумах об'єкти критичної інфраструктури переводять на резервне живлення
Ворожа атака на Суми. Оголошення Росією в розшук українських політиків. Головне за ніч
6 травня, 06:06
Україна отримає 10 БМП Marder разом з боєприпасами та запчастинами
БМП Marder та ракети для Iris-T. Німеччина передала Україні нове озброєння
29 квiтня, 21:29
Банки Китаю посилили контроль за транзакціями, пов'язаними з Росією, або припинили бізнес, щоб уникнути санкцій США
Китайські фірми йдуть у «підпілля» через платежі з Росії – Reuters
29 квiтня, 10:59
Путін реагує тільки на тиск, на найжорсткіші аргументи грубої сили, каже очільник МЗС Польщі
Сікорський оцінив можливість нападу Путіна на Польщу
28 квiтня, 15:33
Іванна Цюх разом зі своїм чоловіком-захисником
Популярний ресторан відмовив вдові загиблого захисника у поминальному обіді
21 квiтня, 12:26

Події в Україні

Відключення електроенергії зашкодять оборонці України – The New York Times
Відключення електроенергії зашкодять оборонці України – The New York Times
Росія блокує репатріацію тіл загиблих українських захисників
Росія блокує репатріацію тіл загиблих українських захисників
Втрати ворога станом на 21 травня 2024 – Генштаб ЗСУ
Втрати ворога станом на 21 травня 2024 – Генштаб ЗСУ
Ворог атакував Харків: є влучання в обʼєкт транспортної інфраструктури
Ворог атакував Харків: є влучання в обʼєкт транспортної інфраструктури
Окупанти наступають на Харківщині та Донеччині: аналіз ISW
Окупанти наступають на Харківщині та Донеччині: аналіз ISW
Атака на Харків: влада повідомила про наслідки
Атака на Харків: влада повідомила про наслідки

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
117K
Фанати помітили емблему Московського патріархату на формі Усика: чи справді це так
15K
«Ми ще станцюємо!». Ірина Білик запросила у своє шоу хореографа, який втратив на фронті ногу
12K
Forbes: Україна отримала Atacms, які зможуть зруйнувати Кримський міст
11K
Нардеп пропонує ввести податок на бездітність: зареєстровано законопроєкт
9897
Іран не запросив Путіна на похорон Раїсі: Кремль знайшов причину
7893
Міноборони пояснило, що чекає на військовозобов'язаних після оновлення даних

Новини

Удар по Харкову, призначено дату виборів президента в Ірані: головне за ніч
Сьогодні, 06:49
За дві доби ДТЕК повернув світло понад 21 тис. домогосподарств
19 травня, 17:08
Бізнес оприлюднив план дій для розвитку нової енергетики
19 травня, 15:02
Підвищення акцизів на пальне? Експерт оцінив наслідки
18 травня, 16:15
Федерація роботодавців: Промисловість готова розвивати розподілену генерацію, але є умова
18 травня, 13:08
Атака на Харків та Одесу. Відновлення консульських послуг для чоловіків. Головне за 17 травня
17 травня, 21:23

Прес-релізи

Російські активи – Україні. У столиці пройде онлайн-дискусія щодо заморожених грошей РФ
Російські активи – Україні. У столиці пройде онлайн-дискусія щодо заморожених грошей РФ
16 травня, 13:09
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua