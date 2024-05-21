Росія блокує репатріацію тіл загиблих українських захисників

Росія відмовилася 15 травня передати останки українських захисників

Росія блокує обміни полоненими та відмовляється повертати в Україну тіла загиблих захисників. Про це повідомив керівник Секретаріату Координаційного штабу Богдан Охріменко.

За словами Охріменка, російська сторона ігнорує заклики про репатріацію тіл загиблих оборонців. Як приклад він навів відмову Росії 15 травня передати останки воїнів ЗСУ. Координаційний штаб продовжує працювати в цьому напрямку.

«Крім того, залишається відкритим питання передачі Україні тіл військовослужбовців, які нібито загинули в авіакатастрофі Іл-76 біля Білгорода наприкінці січня», – додав він.

Представник Координаційного штабу, також закликав Росію забрати тіла загиблих окупантів та передати родичам для поховання.

Як повідомлялося, Україна за результатами репатріаційних заходів змогла наприкінці квітня повернути тіла 140 полеглих військових.

25 лютого президент України Володимир Зеленський заявив, що близько 31 тис. захисників загинули під час повномасштабної війни Росії проти України. Точне число загиблих цивільних наразі невідоме.