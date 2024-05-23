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Дзвінок, на який вже не буде відповіді: щемливе відео з місця удару у Харкові

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Дзвінок, на який вже не буде відповіді: щемливе відео з місця удару у Харкові
Російські окупанти здійснили масовий обстріл Харкова
фото: Олексій Мужчина/glavcom.ua

На кадрах видно чорний пакет із тілом загиблої людини

У мережі з'явився відеозапис з місця  сьогоднішнього удару окупантів по Харкову. На кадрах видно чорний пакет із тілом загиблої людини, з якого лунає рингтон телефонного виклику.

Ймовірно, до загиблого відчайдушно намагається додзвонитися хтось із близьких. 

Нагадаємо, сьогодні  російські окупанти здійснили масовий обстріл Харкова. Пролунало декілька вибухів, кількість яких згодом зросла до 15. Атаки розпочалися під час повітряної тривоги. У  Харкові вже шість людей загинули та 11 отримали поранення унаслідок обстрілу РФ. За даними мера Харкова Ігоря Терехова, у Харкові ворог поцілив по транспортній інфраструктурі та одному з підрозділів комунального підприємства, що займається життєзабезпеченням міста.

Також відомо, що внаслідок атаки росіян на об'єкти залізничної інфраструктури в Харкові та області 23 травня, шестеро залізничників отримали поранення.

6 фото
На весь екран
фото: Олексій Мужчина/glavcom.ua

Як повідомлялося, сьогодні у Харкові пролунали вибухи. Їх було щонайменше десять.

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Теги: Харків телефон обстріл

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