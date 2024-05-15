Росіяни вдарили по Дніпру: є загиблі

У Дніпрі, області та частині регіонів повітряну тривогу було оголошено о 13:15

Попередньо, внаслідок обстрілу, двоє загиблих

Російські війська у середу, 15 травня, обстріляли Дніпро. Ворог атакував інфраструктуру, є загиблі та поранені. Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

«Ворог атакував Дніпро. Пошкоджено інфраструктуру», – розповів він.

За словами голови ОВА, попередньо, двоє загиблих. «Є поранені, їх кількість, стан та інші обставини уточнюються», – констатував Лисак.

В Дніпрі, області та частині регіонів (Запорізька, Кіровоградська та Херсонська області) повітряну тривогу оголосили о 13:15 в середу, 15 травня. Військові повідомляли про швидкісну ціль у напрямку Дніпра. Близько 13:34 у Дніпрі пролунали вибухи.

Також 15 травня, у Миколаєві пролунав вибух. Перед цим військові попереджали про загрозу балістики у східних та південних областях.

Згодом глава ОВА Віталій Кім заявив про два «прильоти». Пізніше Кім повідомив про постраждалих внаслідок удару по Миколаєву.