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Росіяни вдарили по Дніпру: є загиблі

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Росіяни вдарили по Дніпру: є загиблі
У Дніпрі, області та частині регіонів повітряну тривогу було оголошено о 13:15
фото ілюстративне

Попередньо, внаслідок обстрілу, двоє загиблих

Російські війська у середу, 15 травня, обстріляли Дніпро. Ворог атакував інфраструктуру, є загиблі та поранені. Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

«Ворог атакував Дніпро. Пошкоджено інфраструктуру», – розповів він.

За словами голови ОВА, попередньо, двоє загиблих. «Є поранені, їх кількість, стан та інші обставини уточнюються», – констатував Лисак.

В Дніпрі, області та частині регіонів (Запорізька, Кіровоградська та Херсонська області) повітряну тривогу оголосили о 13:15 в середу, 15 травня. Військові повідомляли про швидкісну ціль у напрямку Дніпра. Близько 13:34 у Дніпрі пролунали вибухи.

Також 15 травня, у Миколаєві пролунав вибух. Перед цим військові попереджали про загрозу балістики у східних та південних областях. 

Згодом глава ОВА Віталій Кім заявив про два «прильоти». Пізніше Кім повідомив про постраждалих внаслідок удару по Миколаєву.

Читайте також: Карта бойових дій в Україні станом на 15 травня 2024 року 
Теги: Дніпро обстріл

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