У Харкові росіяни влучили по друкарні Vivat: в момент прильоту там були люди (фото)

За словами Орлової, у друкарні зараз пожежа. Триває розбір завалів і рятувальна операція

Під час масованого обстрілу Харкова у четвер, 23 травня, росіяни вдарили по друкарні місцевого видавництва Vivat. Директорка Vivat Юлія Орлова підтвердила, що йдеться саме про їхнє видавництво.

«Харків. Співчуття рідним, вічна пам'ять загиблому. Самі готуємося до можливих затримок друку новинок, підвищення цін на книги (знову). Але все одно вся р*сня колись виздихне, а ми – ні», – написала Орлова у коментарях Telegram-каналу «Читай, krw, книжки».

За словами Орлової, у друкарні зараз пожежа. Триває розбір завалів і рятувальна операція.

Керівник Харківської облпрокуратури Олександр Фільчаков повідомив, що п'ятеро загиблих внаслідок ударів перебували на робочому місці, у друкарні в Основ'янському районі Харкова. Серед них — троє жінок та двоє чоловіків. За його даними, у момент удару двома ракетами по підприємству там перебували понад 50 працівників. Загалом на території Основ'янського та Холодногірського районів Харкова зафіксували дев'ять влучань.

У четвер, 23 травня, російські окупаційні війська здійснили масовану атаку по Харкову фото glavcom.ua

Як повідомив голова Харківської облдержадміністрації Олег Синєгубов, окупанти обстріляли транспортну інфраструктуру, комунальне та цивільне підприємство, яке займається друком. Загорівся цех із папером.

Наразі через велику пожежу неможливо встановити місце перебування деяких людей.

За даними голови Харківської облдержадміністрації Олега Синєгубова, росіяни завдали щонайменше 15 ударів по місту. Станом на 13:05 відомо про шістьох загиблих, 11 поранених.

Як повідомлялося, сьогодні у Харкові пролунали вибухи. Їх було щонайменше десять.

Нагадаємо, 15 травня росіяни розстріляли двох людей, які самотужки намагалися евакуюватись із Вовчанська на Харківщині. Про це повідомила у Telegram Харківська обласна прокуратура. Врятуватися вдалося лише 70-річному чоловікові. Він дійшов до околиць Вовчанська, де його зустріли українські військові і відвезли до Харкова. Чоловік розповів, що російські військові відкрили по них вогонь з пʼятиповерхівки, яку вони зайняли.