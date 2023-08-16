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Ігнат повідомив, чи отримає Україна винищувачі F-16 найближчим часом

Діана Гасюк
glavcom.ua
Ігнат повідомив, чи отримає Україна винищувачі F-16 найближчим часом
Винищувач F-16
фото з відкритих джерел

Ігнат заявив, що на ці винищувачі були великі надії, адже вони можуть стати частиною протиповітряної оборони та допомогти захиститися від ракетних атак ворога

Україна не отримає від союзників винищувачі F-16 найближчої осені чи зими. Через це зараз необхідно посилити протиповітряну оборону. Про це повідомив спікер Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат в ефірі телемарафону.
 
«Вже очевидно, що ми не зможемо захистити Україну літаками F-16 цієї осені та зими», - наголосив Ігнат.

За його словами, на ці винищувачі були великі надії, адже вони можуть стати частиною протиповітряної оборони та допомогти захиститися від ракетних атак ворога.

«Але, як там не було, питання зрушило з місця. Ми розуміємо, що наші льотчики найближчим часом навчатимуться. Але водночас посилення нашого ППО потрібно проводити», - додав речник Повітряних сил.

Раніше повідомлялося, що Румунія проводитиме підготовку українських пілотів на винищувачах F-16. У країні створять регіональний центр підготовки. 

Нагадаємо, що раніше Україна сформувала коаліцію для навчання пілотів на винищувачах F-16. Цей меморандум також підписали 11 країн коаліції з надання Україні літаків. Туди увійшли: Данія, Нідерланди, Бельгія, Канада, Люксембург, Норвегія, Польща, Португалія, Румунія, Швеція та Велика Британія.

Наразі ЗСУ потребують дві-три ескадрильї винищувачів F-16 для ефективного супротиву РФ.

 

Теги: навчання Україна Люксембург Юрій Ігнат

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