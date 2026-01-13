Головна Країна Події в Україні
Посадовець митного поста брав по $100 за кожен незаконно ввезений iPhone

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець

На Чернівецькій митниці викрили схему незаконного переміщення техніки Apple
фото: ДБР

Митник нібито брав по $100 за кожен смартфон, який проходив повз контроль

Правоохоронці викрили заступника начальника митного поста «Красноїльськ» Чернівецької митниці, якого підозрюють у сприянні незаконному переміщенню через кордон техніки Apple. Про це повідомляє «Главком» з посиланням повідомлення ДБР.

За попередніми даними, посадовець організував схему, за якою гарантував безперешкодне проходження партій техніки поза митним контролем. За кожен iPhone він, за версією слідства, отримував фіксовану винагороду у розмірі $100.

Посадовець митного поста брав по $100 за кожен незаконно ввезений iPhone фото 1
фото: ДБР

Слідчі встановили, що митник не лише забезпечував «зелений коридор» для контрабандного товару, а й консультував перевізників щодо способів приховування техніки під час перетину кордону, аби уникнути її виявлення.

У межах контрольованих слідчих дій задокументовано передачу коштів на загальну суму $10 400. Частину грошей, за даними слідства, посадовець запропонував надіслати поштовим відправленням, іншу – доручив отримати своїй дружині.

Посадовець митного поста брав по $100 за кожен незаконно ввезений iPhone фото 2
фото: ДБР

Під час затримання та контрольованої передачі коштів правоохоронці зафіксували спробу позбутися готівки: гроші намагалися викинути через вікно, попередньо сховавши їх у рулоні туалетного паперу.

Працівники ДБР також провели обшуки за місцем проживання фігуранта та на митниці. Під час обшуків правоохоронці вилучили майже пів мільйона гривень у різній іноземній валюті, картки іноземних банків та мобільні телефони.

Правоохоронці встановлюють інших посадових осіб митниці, які можуть бути причетними до протиправної діяльності. Працівнику митниці повідомлено про підозру за фактом одержання неправомірної вигоди службовою особою, вчиненого за попередньою змовою групою осіб.

Посадовець митного поста брав по $100 за кожен незаконно ввезений iPhone фото 3
фото: ДБР

Санкція статті передбачає до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативною внесення застави.

Операцію проводили співробітники Державного бюро розслідувань спільно з підрозділами внутрішньої безпеки Державної митної служби.

Раніше, митники на Закарпатті викрили посадовця міжнародного благодійного фонду, який намагався ввезти в Україну 720 тисяч сигарет марки «Golden Tobacco Gold» на суму понад 3,5 млн грн під виглядом гуманітарної допомоги.

У салоні мікроавтобуса виявили 720 тисяч сигарет марки «Golden Tobacco Gold» (з написом Duty Free), які ніби-то призначалися для конкретної військової частини. Митники вирішили ретельно перевірити документи та звернулися з листом до вказаної військової частини, щоб дізнатись, чи справді їм мають передати таку допомогу від міжнародного фонду.



