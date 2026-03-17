Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Карта бойових дій в Україні станом на 17 березня 2026 року

glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
Нині триває 1483-й день повномасштабної війни
колаж: glavcom.ua

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби противник здійснив 87 обстрілів позицій українських військ та населених пунктів

За минулу добу відбулося 171 бойове зіткнення. Українські захисники стійко стримують натиск окупантів, завдаючи ворогу значних втрат. Військові продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися вглиб нашої території, завдаючи йому ефективного вогневого ураження.

Новини війни

Учора противник завдав одного ракетного удару із застосуванням однієї ракети та 70 авіаційних ударів, скинувши 200 керованих авіабомб. Крім того, застосував 9616 дронів–камікадзе та здійснив 3715 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 98 – із реактивних систем залпового вогню.

Агресор завдавав авіаударів, зокрема в районах населених пунктів на Дніпропетровщині: Іванівка, Гаврилівка, Орли, Самійлівка, Левадне; Воздвижівка, Гуляйпільське, Долинка, Копані, Чарівне, Біленьке у Запорізькій області та Придніпровське, Томина Балка, Львове на Херсонщині.

Останні новини з фронту

За минулу добу авіація Сил оборони уразила дев’ять районів зосередження живої сили та техніки.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках

Минулої доби противник здійснив 87 обстрілів позицій наших військ та населених пунктів, зокрема чотири – із застосуванням РСЗВ. Завдав п’яти авіаударів із застосуванням 15 КАБ. Протягом доби зафіксовано чотири боєзіткнення.

На Південно-Слобожанському напрямку

Ворог тричі намагався прорвати оборонні рубежі наших захисників у бік населених пунктів Вовчанськ та Стариця.

На Куп’янському напрямку

Ворог дев’ять разів атакував у бік Петропавлівки, Курилівки, Глушківки, Новоосинового, Куп’янська та Новоплатонівки.

На Лиманському напрямку

Противник атакував дев’ять разів, намагався вклинитися в нашу оборону в бік Дробишевого, Лиману, Ставків, Діброви та Борової.

На Слов’янському напрямку

Протягом вчорашньої доби наші захисники зупинили 10 спроб окупантів просунутися вперед у бік Ямполя, Платонівки, Різниківки, Озерного та Рай-Олександрівки.

На Краматорському напрямку

Противник намагався покращити своє положення, штурмуючи в бік Міньківки.

На Костянтинівському напрямку

Ворог здійснив 30 атак у бік населених пунктів Костянтинівка, Плещіївка, Іванопілля, Іллінівка, Степанівка, Русин Яр, Софіївка та Новопавлівка.

На Покровському напрямку

Українські захисники, за уточненою інформацією, зупинили 31 наступальну дію агресора в бік населених пунктів Білицьке, Родинське, Новоолександрівка, Мирноград, Шевченко, Гришине, Удачне, Котлине, Філія, Новомиколаївка та Новопідгородне.

На Олександрівському напрямку

Противник атакував п’ять разів у бік Данилівки та Злагоди.

На Придніпровському напрямку

Ворог штурмові дії не проводив.

Нагадаємо, триває 1483-й день повномасштабної війни в Україні.

Читайте також:

Теги: Генштаб війна фронт

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Війна активізувала небезпечні інфекції в Україні: пояснення лікарки
Війна на Близькому Сході: Зеленський повідомив, що Україна хоче від партнерів за допомогу
Наступ на Одесу: аналітики ISW розкрили амбітні плани Кремля
Пекін таємно тисне на Тегеран, аби той не блокував Ормузьку протоку
Трамп не виключає введення американських сил на територію Ірану
CNN: Трамп не стримав своєї обіцянки щодо Ірану
Українська співачка опинилася в Дубаї під час гучних вибухів
Коли закінчиться війна? Зеленський дав новий прогноз
Офіс президента назвав єдину умову, яка змусить Кремль оголосити велику мобілізацію
Події в Україні

Карта бойових дій в Україні станом на 17 березня 2026 року
Удар по терміналу «Нової пошти» у Запоріжжі: кількість постраждалих зросла
Втрати ворога станом на 17 березня 2026 року – Генштаб ЗСУ
Окупанти вдарили по Запоріжжю: поранено людей
«Укрзалізниця» змінила рух приміських поїздів у двох областях
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 17 березня: ситуація на фронті
Новини

В Україні місцями дощитиме: погода на 17 березня
Іран відновив інтригу щодо участі в Чемпіонаті світу
Збірна України оголосила склад на Швецію з трьома дебютантами
В Україні без опадів: погода на 16 березня
В Україні сонячно та тепло: прогноз погоди на 14 березня
«Динамо» здобуло вольову перемогу над «Оболонню» в дербі Києва
Прес-релізи

Українські банки готові до кредитування економіки
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua