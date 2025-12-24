Головна Київ Новини
Ікона, складень та порцеляна: київська митниця передала музеям культурні цінності (фото)

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
Ікона «Христос Вседержитель» 19 ст. вкрита металевим карбованим окладом
фото: Київська митниця/Facebook

Цінності 17–20 століть вилучено з міжнародних поштових відправлень через відсутність дозвільних документів на їх вивезення з України

Київська митниця передала 13 культурних цінностей до музеїв Києва, Черкащини та Кіровоградщини. Серед предметів: ікона, натільні хрестики, складень та порцеляна. Про це повідомляє пресслужба Київської митниці, інформує «Главком».

Зазначається, що культупні цінності 17–20 століть митники вилучили з міжнародних поштових відправлень через відсутність дозвільних документів на їх вивезення з України. Після відповідних судових рішень культурні цінності перейшли у власність держави та отримали нове життя у музейних колекціях.

фото: Київська митниця/Facebook
фото: Київська митниця/Facebook
фото: Київська митниця/Facebook

Відтак, музей мистецтв Кіровоградської обласної ради отримав ікону «Христос Вседержитель» вкриту металевим карбованим окладом 19 ст.

До Обласного художнього музею Черкаської облради передано три рідкісні порцелянові скульптури фабрики Гарднера кінця 19 – початку 20 століття.

Музей історії Десятинної церкви поповнив свої фонди фрагментом складня «Празники» 19 століття та вісьмома натільними хрестиками 17–19 століть.

фото: Київська митниця
фото: Київська митниця
фото: Київська митниця

У пресслужбі наголосили, що передача культурних цінностей до державної частини музейного фонду України здійснюється за рішенням Експертно-фондової ради при Міністерстві культури та стратегічних комунікацій України.

Раніше київська митниця передала до комунального закладу Львівської облради «Львівський історичний музей» три бронзові натільні хрестики, які були розповсюджені в домонгольський період по всій території Русі. 

Хрестики двобічні, декоровані емаллю. Належать до автентичних зразків християнської металопластики Русі. Виробництво таких хрестиків було налагоджене у Києві, починаючи з кінця ХІ ст., найбільшого розквіту досягло у ХІІ столітті.

Також київська митниця передала українським музеям нову партію культурних цінностей, вилучених під час спроб їхнього незаконного вивезення з України. До фондів Національного історико-культурного заповідника «Гетьманська столиця» в Батурині та Чернівецького обласного краєзнавчого музею відправилися предмети археології та старовинні монети. 

