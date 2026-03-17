Окупанти вдарили по Запоріжжю: поранено людей

glavcom.ua
Наталія Порощук
Окупанти вдарили біля одного із терміналів логістичного оператора
фото: Запорізька ОВА

Медики надають всю необхідну допомогу постраждалим

Зранку 17 березня російська терористична армія атакувала Запоріжжя. Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, передає «Главком».

«Ворожий удар прийшовся біля одного із терміналів логістичного оператора. Під час атаки на роботі перебували сім працівників. Четверо отримали контузії, ще троє – порізи голови та тіла», – наголосив Федоров.

Зазначається, що медики надають всю необхідну допомогу постраждалим.

«Атака триває. Бережіть себе та своїх близьких», – додав очільник ОВА.

Нагадаємо, 16 березня російська терористична армія атакувала БпЛА приватний сектор в одному із житлових кварталів Запоріжжя. Унаслідок цього загинула жінка.

Також у ніч на 16 березня російська окупаційна армія атакувала Запоріжжя безпілотниками. Унаслідок атаки Росії на Запоріжжя пошкоджені житлові будинки. Сталася пожежа.

До слова, у 2026 році Російська Федерація може застосувати від семи до дев’яти мільйонів безпілотників. «Нам потрібно пам’ятати, що Росія витрачає на свою армію, у перерахунку за паритетом купівельної спроможності, близько 85% від усього оборонного бюджету Європейського Союзу. Вона також готова використати від семи до дев’яти мільйонів дронів у 2026 році», – зазначив єврокомісар.

