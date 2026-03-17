«Укрзалізниця» змінила рух приміських поїздів у двох областях

Оновлено курсування приміських рейсів на Дніпропетровщині та Запоріжжі з 17 березня

На Харківщині продовжать діяти обмеження в кількості рейсів

Оновлено графік руху приміських поїздів у Дніпропетровській та Запорізькій областях. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Укрзалізницю».

«Попри регулярні обстріли в регіонах, знаходимо рішення: концентруємо рухомий склад на ключових безпечних маршрутах», – йдеться у повідомленні.

З 17 березня скасовано такі рейси:

№6479 Мирова – Марганець.

№6492/6491 Марганець – Запоріжжя- 1.

№6494/6493 Запоріжжя-1 – Марганець.

№6076 Марганець – Запоріжжя-2.

№6075 Запоріжжя-2 – Марганець.

№6498/6497 Марганець – Запоріжжя- 1.

№6451/6452, №6455/6456 Кривий Ріг-Головний – Інгулець.

№6453/6454, №6457/6458 Інгулець – Кривий Ріг-Головний.

№6537 Дніпро-Гол. – Кривий Ріг-Гол.

№6412 Кривий Ріг-Гол – Апостолове.

№6413 сполученням Апостолове – Кривий Ріг-Гол.

№6471, №6473 Нікополь – Кривий Ріг.

№6472, №6474 Кривий Ріг – Нікополь.

З 18 березня:

№6032 Кривий Ріг-Гол. – Дніпро-Гол.

З 17 березня обмежено маршрути деяких поїздів до/зі станції Лошкарівка:

№6405 Дніпро – Лоцманська – Лошкарівка (замість Дніпро-Лоцманська – Апостолове).

№6408 Лошкарівка – Дніпро-Лоцманська (замість Апостолове – Дніпро-Лоцманська).

№6409 Дніпро-Лоцманська – Лошкарівка (замість Дніпро-Лоцманська - Апостолове).

До/зі станції кривий Кривий-Ріг:

№6485 прямуватиме Кривий Ріг-Гол. – Тимкове (замість Нікополь – Тимкове).

№6476 прямуватиме Тимкове – Кривий Ріг-Гол. (замість Тимкове – Нікополь).

З 18 березня:

№6402 Лошкарівка – Дніпро-Лоцманська (замість Апостолове – Дніпро-Лоцманська).

Також на Харківщині продовжать діяти обмеження в кількості рейсів на ділянках Мерчик – Харків, Мерчик – Люботин, Огульці – Харків, Огульці – Люботин.

