Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

«Укрзалізниця» змінила рух приміських поїздів у двох областях

Наталія Порощук
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Оновлено курсування приміських рейсів на Дніпропетровщині та Запоріжжі з 17 березня
фото: «Укрзалізниця»

На Харківщині продовжать діяти обмеження в кількості рейсів

Оновлено графік руху приміських поїздів у Дніпропетровській та Запорізькій областях. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Укрзалізницю».

«Попри регулярні обстріли в регіонах, знаходимо рішення: концентруємо рухомий склад на ключових безпечних маршрутах», – йдеться у повідомленні.

З 17 березня скасовано такі рейси:

  • №6479 Мирова – Марганець.
  • №6492/6491 Марганець – Запоріжжя- 1.
  • №6494/6493 Запоріжжя-1 – Марганець.
  • №6076 Марганець – Запоріжжя-2.
  • №6075 Запоріжжя-2 – Марганець.
  • №6498/6497 Марганець – Запоріжжя- 1.
  • №6451/6452, №6455/6456 Кривий Ріг-Головний – Інгулець.
  • №6453/6454, №6457/6458 Інгулець – Кривий Ріг-Головний.
  • №6537 Дніпро-Гол. – Кривий Ріг-Гол.
  • №6412 Кривий Ріг-Гол – Апостолове.
  • №6413 сполученням Апостолове – Кривий Ріг-Гол.
  • №6471, №6473 Нікополь – Кривий Ріг.
  • №6472, №6474 Кривий Ріг – Нікополь.

З 18 березня:

  • №6032 Кривий Ріг-Гол. – Дніпро-Гол.

З 17 березня обмежено маршрути деяких поїздів до/зі станції Лошкарівка:

  • №6405 Дніпро – Лоцманська – Лошкарівка (замість Дніпро-Лоцманська – Апостолове).
  • №6408 Лошкарівка – Дніпро-Лоцманська (замість Апостолове – Дніпро-Лоцманська).
  • №6409 Дніпро-Лоцманська – Лошкарівка (замість Дніпро-Лоцманська - Апостолове).

До/зі станції кривий Кривий-Ріг:

  • №6485 прямуватиме Кривий Ріг-Гол. – Тимкове (замість Нікополь – Тимкове).
  • №6476 прямуватиме Тимкове – Кривий Ріг-Гол. (замість Тимкове – Нікополь).

З 18 березня:

  • №6402 Лошкарівка – Дніпро-Лоцманська (замість Апостолове – Дніпро-Лоцманська).

Також на Харківщині продовжать діяти обмеження в кількості рейсів на ділянках Мерчик – Харків, Мерчик – Люботин, Огульці – Харків, Огульці – Люботин.

До слова, на станції «Київ-Пасажирський» розпочався ремонт сходів, що ведуть до Північної платформи №2. Головна мета робіт – оновити спуск, зробивши його безпечнішим та зручнішим для пасажирів.

Як повідомлялося, Фонд державного майна отримає в управління 1592 конфіскованих російських вантажних вагони, які передадуть у користування «Укрзалізниці».

Теги: Укрзалізниця війна потяг

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua