«Укрзалізниця» змінила рух приміських поїздів у двох областях
На Харківщині продовжать діяти обмеження в кількості рейсів
Оновлено графік руху приміських поїздів у Дніпропетровській та Запорізькій областях. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Укрзалізницю».
«Попри регулярні обстріли в регіонах, знаходимо рішення: концентруємо рухомий склад на ключових безпечних маршрутах», – йдеться у повідомленні.
З 17 березня скасовано такі рейси:
- №6479 Мирова – Марганець.
- №6492/6491 Марганець – Запоріжжя- 1.
- №6494/6493 Запоріжжя-1 – Марганець.
- №6076 Марганець – Запоріжжя-2.
- №6075 Запоріжжя-2 – Марганець.
- №6498/6497 Марганець – Запоріжжя- 1.
- №6451/6452, №6455/6456 Кривий Ріг-Головний – Інгулець.
- №6453/6454, №6457/6458 Інгулець – Кривий Ріг-Головний.
- №6537 Дніпро-Гол. – Кривий Ріг-Гол.
- №6412 Кривий Ріг-Гол – Апостолове.
- №6413 сполученням Апостолове – Кривий Ріг-Гол.
- №6471, №6473 Нікополь – Кривий Ріг.
- №6472, №6474 Кривий Ріг – Нікополь.
З 18 березня:
- №6032 Кривий Ріг-Гол. – Дніпро-Гол.
З 17 березня обмежено маршрути деяких поїздів до/зі станції Лошкарівка:
- №6405 Дніпро – Лоцманська – Лошкарівка (замість Дніпро-Лоцманська – Апостолове).
- №6408 Лошкарівка – Дніпро-Лоцманська (замість Апостолове – Дніпро-Лоцманська).
- №6409 Дніпро-Лоцманська – Лошкарівка (замість Дніпро-Лоцманська - Апостолове).
До/зі станції кривий Кривий-Ріг:
- №6485 прямуватиме Кривий Ріг-Гол. – Тимкове (замість Нікополь – Тимкове).
- №6476 прямуватиме Тимкове – Кривий Ріг-Гол. (замість Тимкове – Нікополь).
З 18 березня:
- №6402 Лошкарівка – Дніпро-Лоцманська (замість Апостолове – Дніпро-Лоцманська).
Також на Харківщині продовжать діяти обмеження в кількості рейсів на ділянках Мерчик – Харків, Мерчик – Люботин, Огульці – Харків, Огульці – Люботин.
До слова, на станції «Київ-Пасажирський» розпочався ремонт сходів, що ведуть до Північної платформи №2. Головна мета робіт – оновити спуск, зробивши його безпечнішим та зручнішим для пасажирів.
Як повідомлялося, Фонд державного майна отримає в управління 1592 конфіскованих російських вантажних вагони, які передадуть у користування «Укрзалізниці».
