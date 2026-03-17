Трагедія на Тернопільщині: під час обвалу ґрунту загинув чоловік (фото)

У селі Байківці Тернопільської області під час обвалу ґрунту загинув чоловік. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДСНС.

За даними ДСНС, чоловік проводив земляні роботи у траншеї глибиною близько 4 м, коли стався обвал ґрунту і його повністю засипало землею.

Під час рятувальних робіт стався повторний обвал, внаслідок чого трьох рятувальників також засипало. Їх визволили з-під завалу та передали працівникам «швидкої».

Чоловіка врятувати не вдалося. Обставини події з’ясовуються.

