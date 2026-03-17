Втрати ворога станом на 17 березня 2026 року – Генштаб ЗСУ
Протягом минулої доби українські захисники знищили 930 окупантів
Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок вівторка, 17 березня 2026 року.
Втрати Росії у війні на 17 березня 2026 року
РФ у війні з Україною станом на 17 березня втратила:
- особового складу – близько 1 280 860 (+930) осіб.
- танків – 11 783 (+2) од.
- бойових броньованих машин – 24 218 (+3) од.
- артилерійських систем – 38 477 (+20) од.
- РСЗВ – 1 688 (+1) од.
- засоби ППО – 1 333 (+0) од.
- літаків – 435 (+0) од.
- гелікоптерів – 349 (+0) од.
- БПЛА оперативно–тактичного рівня – 183 144 (+1 991) од.
- крилаті ракети – 4 468 (+0) од.
- кораблі/катери – 33 (+0) од.
- підводні човни – 2 (+0) од.
- автомобільна техніка та автоцистерни – 83 744 (+120) од.
- спеціальна техніка – 4 091 (+0) од.
Нагадаємо, триває 1483-й день повномасштабної війни в Україні.
Коментарі — 0