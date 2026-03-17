Втрати ворога станом на 17 березня 2026 року – Генштаб ЗСУ

Наталія Порощук
РФ з початку повномасштабної війни втратила в Україні 11 783 танки
Протягом минулої доби українські захисники знищили 930 окупантів

Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок вівторка, 17 березня 2026 року.

Втрати Росії у війні на 17 березня 2026 року

РФ у війні з Україною станом на 17 березня втратила:

  • особового складу – близько 1 280 860 (+930) осіб.
  • танків – 11 783 (+2) од.
  • бойових броньованих машин – 24 218 (+3) од.
  • артилерійських систем – 38 477 (+20) од.
  • РСЗВ – 1 688 (+1) од.
  • засоби ППО – 1 333 (+0) од.
  • літаків – 435 (+0) од.
  • гелікоптерів – 349 (+0) од.
  • БПЛА оперативно–тактичного рівня – 183 144 (+1 991) од.
  • крилаті ракети – 4 468 (+0) од.
  • кораблі/катери – 33 (+0) од.
  • підводні човни – 2 (+0) од.
  • автомобільна техніка та автоцистерни – 83 744 (+120) од.
  • спеціальна техніка – 4 091 (+0) од.
Втрати ворога у війні станом на 17 березня 2026 року
Нагадаємо, триває 1483-й день повномасштабної війни в Україні.

