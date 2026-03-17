Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Удар по терміналу «Нової пошти» у Запоріжжі: кількість постраждалих зросла

glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Ворог атакував Запоріжжя
фото: Запорізька ОВА

Шість людей отримали контузію

У Запоріжжі зросла кількість постраждалих внаслідок російського удару. Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, передає «Главком».

«Нова пошта» зауважила, що ворог здійснив удар по інноваційному терміналу «Січ» у місті Запоріжжя. Всі співробітники, які перебували на зміні, живі.

Підписуйтеся на канал «Главкома» у соцмережі Х

«Кількість постраждалих збільшилась до восьми людей. Шість співробітників отримали контузію. Стан ще двох людей медики оцінюють як середньої тяжкості», – наголосив Федоров.

Нагадаємо, зранку 17 березня російська терористична армія атакувала Запоріжжя. Ворожий удар прийшовся біля одного із терміналів логістичного оператора.

До слова, 16 березня російська терористична армія атакувала БпЛА приватний сектор в одному із житлових кварталів Запоріжжя. Унаслідок цього загинула жінка.

Також у ніч на 16 березня російська окупаційна армія атакувала Запоріжжя безпілотниками. Унаслідок атаки Росії на Запоріжжя пошкоджені житлові будинки. Сталася пожежа.

Теги: Запоріжжя війна Нова пошта

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua