Удар по терміналу «Нової пошти» у Запоріжжі: кількість постраждалих зросла

Шість людей отримали контузію

У Запоріжжі зросла кількість постраждалих внаслідок російського удару. Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, передає «Главком».

«Нова пошта» зауважила, що ворог здійснив удар по інноваційному терміналу «Січ» у місті Запоріжжя. Всі співробітники, які перебували на зміні, живі.

Удар прийшовся біля одного із терміналів логістичного оператора. Під час атаки на роботі перебували 7 працівників. Четверо отримали контузії, ще троє - порізи голови та тіла, - Запорізька ОВА

«Кількість постраждалих збільшилась до восьми людей. Шість співробітників отримали контузію. Стан ще двох людей медики оцінюють як середньої тяжкості», – наголосив Федоров.

Нагадаємо, зранку 17 березня російська терористична армія атакувала Запоріжжя. Ворожий удар прийшовся біля одного із терміналів логістичного оператора.

До слова, 16 березня російська терористична армія атакувала БпЛА приватний сектор в одному із житлових кварталів Запоріжжя. Унаслідок цього загинула жінка.

Також у ніч на 16 березня російська окупаційна армія атакувала Запоріжжя безпілотниками. Унаслідок атаки Росії на Запоріжжя пошкоджені житлові будинки. Сталася пожежа.