Митниця показала фото після вибуху у сортувальному центрі «Укрпошти»
Через вибух було поранено працівників Київської митниці та троє працівників «Укрпошти»
На митному посту «Укрпошти» Київської митниці під час митного контролю міжнародних поштових відправлень, які оформлялися на експорт з України, стався вибух невідомого предмета. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Державну митну службу.
Унаслідок інциденту постраждали двоє працівників Київської митниці та троє працівників «Укрпошти». Екстрені служби закінчили працювати. Тривають слідчі дії.
«Оформлення відправлень у цій зоні тимчасово призупинено, робота буде відновлена у найкоротші терміни з урахуванням безпекової ситуації. Оформлення імпорту відбувається в штатному режимі», – йдеться в повідомленні.
Зазначається, що фахівці змогли визначити відправника та знайти ще одну посилку з підозрілим вкладенням. «Всі відправлення від даного відправника виявлено, а їх митне оформлення призупинене», – додали митники.
Нагадаємо, у Солом’янському районі Києва вибухнула посилка у сортувальному центрі «Укрпошти». Унаслідок інциденту було госпіталізовано пʼятьох працівників.
Як згодом стало відомо, вибух стався під час процедур контролю над пересиланням заборонених речей. Працівникам пошти вдалося вилучити ще одну посилку з небезпечним вкладенням.
