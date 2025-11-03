Митниця попередила про затримки на кордоні з Польщею: причина

На кордоні з Польщею подорожні повинні пройти сканування паспорта, фотографування та зняття відбитків пальців

На пунктах пропуску «Ягодин – Дорогуськ» та «Устилуг – Зосин» можливе сповільнення руху через запровадження цифрової Системи в’їзду/виїзду до Шенгенської зони. Нововведення передбачає обов’язкову реєстрацію подорожніх із біометричними даними, що може тимчасово збільшити час проходження контролю. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Державну митну службу.

«Починаючи з 3 листопада 2025 року, тобто відтепер, усі подорожні, які перетинатимуть кордон через зазначені пункти пропуску з польського боку повинні пройти першу реєстрацію на терміналі самообслуговування або у працівника прикордонної варти. Це передбачає сканування паспорта та збір біометричних даних: фотографування та зняття відбитків пальців. Для дітей до 12 років відбитки не потрібні. Під час наступних в’їздів біометричні дані будуть звірятися з уже наявною цифровою інформацією Шенгену», – йдеться у повідомленні.

За словами митників, упровадження системи може призвести до збільшення часу, необхідного для контрольних процедур. «Тому рекомендуємо планувати поїздки з більшим запасом часу або обирати для перетину кордону альтернативні пункти пропуску», – додали вони.

Як відомо, 12 жовтня в Європейському Союзі набули чинності нові правила перетину зовнішніх кордонів, які стосуються громадян третіх країн, зокрема й України. Йдеться про початок впровадження Системи в’їзду та виїзду (EES), яка автоматизує фіксацію біометричних даних мандрівників.

EES (Entry/Exit System) – це нова автоматизована система, які замінить традиційні штампи в паспортах електронним обліком. Нові правила запроваджують 29 країн Шенгенської зони. EES діятиме для громадян країн, що не входять до ЄС (включно з Україною), які в'їжджають до Шенгенської зони на короткий термін – до 90 днів протягом 180 днів. Винятком є особи з посвідкою на проживання, громадяни та резиденти ЄС, а також власники довгострокових віз проходитимуть через окремі смуги контролю.

Замість проставлення штампа в паспорті, інформація про перетин кордону тепер зберігатиметься в електронній базі.

До слова, польська поліція зафіксувала значне зростання злочинів на ґрунті ненависті проти українців. За даними польських правоохоронців, між січнем і липнем 2025 року зафіксовано 543 злочини на ґрунті ненависті, що на 41% більше, ніж у той самий період 2024 року, коли було зареєстровано 384 такі інциденти.

Найпоширенішим правопорушенням залишаються загрози насильством: у 2024 році зафіксовано 479 випадків проти 317 у 2022 році. Лише за перші вісім місяців 2025 року зафіксовано 322 інциденти, що свідчить про можливість встановлення рекорду.

Інші види злочинів також демонструють значне зростання. Кількість випадків фізичного чи психологічного насильства за два роки зросла майже на 73%, з 160 у 2022 році до 278 у 2024 році. Фізичні напади із заподіянням шкоди здоров’ю збільшилися більш ніж на 43%, а ксенофобські, расистські або релігійно нетерпимі напади майже подвоїлися – із 113 у 2022 році до 188 у 2024 році.