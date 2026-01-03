«Іскандер» у Харкові вбив матір та її трирічного сина

Росія обірвала життя молодої сім’ї, що повернулася з Польщі

Внаслідок удару «Іскандерами» по Харкову 2 січня загинули 22-річна Анастасія Пархоменко та її трирічний син Максим. Вони родом із Кривого Рогу Дніпропетровської області, на початку повномасштабної війни виїхали до Польщі, але повернулися в Україну. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на видання «Медіапорт».

«Вони виїхали до Польщі, щоб ні вона, ні дитинка не страждали. Там вона познайомилася з хлопцем Тимофієм. Він харків’янин. Вони приїхали в Харків у вересні, вона пройшла стажування і два місяці відпрацювала. У неї була комп’ютерна робота», – розповідає бабуся Анастасії Тетяна Волкова.

За словами пані Тетяни, син Анастасії Максим у Харкові ходив до волонтерського садочка. Востаннє бабуся бачила його перед від’їздом родини до Польщі.

«Вона така світла була, така правильна. Максим – ясний хлопчик. Вона його так любила, у 19 років народила, дуже сильно опікувалася. Вони жили у квартирі бабусі Тимофія», – зазначає вона.

Вітчим хлопчика – Тимофій – вижив, бо на момент удару його не було у квартирі. У Польщі нині залишаються мати та сестри Анастасії.

Нагадаємо, 2 січня російська армія здійснила удар по середмістю Харкова. Удар прийшовся по житловому багатоповерховому будинку у Київському районі міста.

Очільник МЗС України Андрій Сибіга прокоментував удар Росії по Харкову. Він наголосив, що Україна очікує жорсткої міжнародної реакції.

Також Міноборони РФ цинічно заявило, що окупанти нібито не атакували багатоповерхівку у Харкові.

Унаслідок ударів по центру Харкова 2 січня загинули двоє осіб. Ще п’ятеро людей не виходять на зв’язок. Їх пошуки тривають.