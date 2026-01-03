Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

«Іскандер» у Харкові вбив матір та її трирічного сина

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
google social img telegram social img facebook social img
«Іскандер» у Харкові вбив матір та її трирічного сина
Внаслідок атаки зруйнована торгівельно-офісна будівля та частина прилеглого під'їзду багатоквартирного будинку
фото: ДСНС України/Telegram

Росія обірвала життя молодої сім’ї, що повернулася з Польщі

Внаслідок удару «Іскандерами» по Харкову 2 січня загинули 22-річна Анастасія Пархоменко та її трирічний син Максим. Вони родом із Кривого Рогу Дніпропетровської області, на початку повномасштабної війни виїхали до Польщі, але повернулися в Україну. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на видання «Медіапорт».

«Вони виїхали до Польщі, щоб ні вона, ні дитинка не страждали. Там вона познайомилася з хлопцем Тимофієм. Він харків’янин. Вони приїхали в Харків у вересні, вона пройшла стажування і два місяці відпрацювала. У неї була комп’ютерна робота», – розповідає бабуся Анастасії Тетяна Волкова.

«Іскандер» у Харкові вбив матір та її трирічного сина фото 1

За словами пані Тетяни, син Анастасії Максим у Харкові ходив до волонтерського садочка. Востаннє бабуся бачила його перед від’їздом родини до Польщі.

«Вона така світла була, така правильна. Максим – ясний хлопчик. Вона його так любила, у 19 років народила, дуже сильно опікувалася. Вони жили у квартирі бабусі Тимофія», – зазначає вона.

«Іскандер» у Харкові вбив матір та її трирічного сина фото 2

Вітчим хлопчика – Тимофій – вижив, бо на момент удару його не було у квартирі. У Польщі нині залишаються мати та сестри Анастасії.

Нагадаємо, 2 січня російська армія здійснила удар по середмістю Харкова. Удар прийшовся по житловому багатоповерховому будинку у Київському районі міста.

Очільник МЗС України Андрій Сибіга прокоментував удар Росії по Харкову. Він наголосив, що Україна очікує жорсткої міжнародної реакції.

Також Міноборони РФ цинічно заявило, що окупанти нібито не атакували багатоповерхівку у Харкові.

Унаслідок ударів по центру Харкова 2 січня загинули двоє осіб. Ще п’ятеро людей не виходять на зв’язок. Їх пошуки тривають.

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Події в Україні

«Іскандер» у Харкові вбив матір та її трирічного сина
«Іскандер» у Харкові вбив матір та її трирічного сина
Окупанти намагалися проникнути в тил через газову трубу: ЗСУ розповіли подробиці
Окупанти намагалися проникнути в тил через газову трубу: ЗСУ розповіли подробиці
Сирський анонсував будівництво підземних госпіталів
Сирський анонсував будівництво підземних госпіталів
Ворог завдав ракетного удару по Черкащині
Ворог завдав ракетного удару по Черкащині
Захисники провели унікальну операцію у відкритому морі та врятували важкопораненого побратима
Захисники провели унікальну операцію у відкритому морі та врятували важкопораненого побратима
Рятувальна операція в Харкові: під завалами можуть бути ще п’ятеро людей
Рятувальна операція в Харкові: під завалами можуть бути ще п’ятеро людей

Новини

В Україні хмарно: погода на 3 січня
Сьогодні, 06:01
Лінія фронту станом на 1 січня 2026. Зведення Генштабу
1 сiчня, 22:50
День святого Василя: історія свята, молитва, традиції та привітання у прозі, віршах і яскравих листівках
1 сiчня, 06:30
У Луцьку виникла масштабна пожежа через обстріл РФ
1 сiчня, 04:23
Свято Маланки 2025: традиційні щедрівки і яскраві листівки
30 грудня, 2025, 20:40
Щедрий вечір 2025: історія і традиції свята, привітання у прозі, віршах та яскравих листівках
30 грудня, 2025, 19:19

Прес-релізи

Автобуси, тролейбуси і навіть трамваї? Корпорація «Еталон» відзвітувала про роботу у 2025 році
Автобуси, тролейбуси і навіть трамваї? Корпорація «Еталон» відзвітувала про роботу у 2025 році
22 грудня, 11:35
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua