Рятувальна операція в Харкові: під завалами можуть бути ще п’ятеро людей

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Єлизавета Жабська
Рятувальна операція в Харкові: під завалами можуть бути ще п’ятеро людей
У Харкові триває рятувальна операція
фото: Нацполіція

З-під завалів будинку рятувальники дістали тіла трирічного хлопчика та 22-річної жінки

Унаслідок ударів по центру Харкова 2 січня загинули двоє осіб. Ще п’ятеро людей не виходять на зв’язок. Їх пошуки тривають. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву Нацполіції.

Рятувальна операція в Харкові
Рятувальна операція в Харкові
фото: Нацполіція

З-під завалів будинку рятувальники дістали тіла трирічного хлопчика та 22-річної жінки. Також внаслідок двох ракетних ударів постраждали близько 30 громадян, серед яких шестимісячний хлопчик.

Рятувальна операція в Харкові
Рятувальна операція в Харкові
фото: Нацполіція

Пошкоджено 25 багатоквартирних будинків, будівлю лікарні, навчального закладу, торговельно-офісну будівлю, а також 33 автомобілі.

Під обстрілами перебували також Харківський та Куп’янський райони. Там пошкоджено автомобілі, фермерське господарство, складські приміщення та приватні будинки місцевих мешканців.

Нагадаємо, 2 січня російська армія здійснила удар по середмістю Харкова. Удар прийшовся по житловому багатоповерховому будинку у Київському районі міста.

Очільник МЗС України Андрій Сибіга прокоментував удар Росії по Харкову. Він наголосив, що Україна очікує жорсткої міжнародної реакції.

Також Міноборони РФ цинічно заявило, що окупанти нібито не атакували багатоповерхівку у Харкові.

Теги: Харків Харківщина рятувальники обстріл ракетна атака

