Атака на Харків: МЗС очікує жорсткої міжнародної реакції

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
Атака на Харків: МЗС очікує жорсткої міжнародної реакції
РФ вдарила по Харкову
фото: ДСНС

Сибіга додав: У відповідь на такий терор проти нашого народу мають бути сила й єдність

Очільник МЗС України Андрій Сибіга прокоментував удар Росії по Харкову. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис МЗС.

«Варварська російська атака на житловий район Харкова серед білого дня. Суцільний терор. На жаль, можливі численні жертви серед цивільних – тривають рятувальні роботи. На відміну від вигаданих «ударів по резиденціях Путіна», це був цілком реальний удар і воєнний злочин. Ми очікуємо жорсткої міжнародної реакції, зокрема від тих, хто нещодавно реагував на російські фейки про «палаци Путіна», – йдеться у заяві.

Атака на Харків: МЗС очікує жорсткої міжнародної реакції фото 1

Сибіга додав: «У відповідь на такий терор проти нашого народу мають бути сила й єдність. Не повинно бути жодних пауз у посиленні тиску на Москву та підтримці України».

Нагадаємо, 2 січня російська терористична армія здійснила удар по середмістю Харкова. Внаслідок чого постраждали люди. «Удар прийшовся по житловому багатоповерховому будинку у Київському районі міста. За попередньою інформацією – є постраждалі і значні руйнування», – наголосив Ігор Терехов.

Згодом у Харкові зросла кількість постраждалих внаслідок російського удару.

Харків війна МЗС

