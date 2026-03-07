Головна Країна Події в Україні
Зеленський: цієї зими ЗСУ втримали всі ключові оборонні позиції

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
Зеленський: цієї зими ЗСУ втримали всі ключові оборонні позиції
Зеленський акцентував, що важливо реалізувати спільні європейські домовленості щодо 90 млрд євро підтримки для України
фото: Офіс президента

Президент України у телефонній розмові з Емманюелем Макроном обговорив події на фронті

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом Франції Емманюелем Макроном. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Офіс президента.

Лідери обговорили всі ключові речі, які зараз важливі для безпеки України, Франції та всієї Європи. Зокрема, ішлося про ситуацію в Україні та основні потреби української оборони. Володимир Зеленський поінформував про наслідки масованого російського удару цієї ночі та про події на фронті. Президент наголосив, що українські воїни досягли відчутних результатів за зиму та втримали всі ключові напрямки захисту.

Глава держави акцентував, що важливо реалізувати спільні європейські домовленості щодо 90 млрд євро підтримки для України на найближчі два роки й нового санкційного пакета проти Росії.

Володимир Зеленський та Емманюель Макрон обговорили події на Близькому Сході і в регіоні Затоки – ситуацію навколо Ірану та її перспективи. Президент Франції підтримав роботу України заради більшої безпеки в регіоні – українці найбільш досвідчені в захисті від «шахедів», і саме український досвід може стати однією з основ оновленої та більш ефективної колективної безпеки з усіма партнерами.

Лідери також обговорили підготовку спільних форматів дипломатичної роботи найближчими тижнями.

Нагадаємо, Кремль розглядає можливість подальшого наступу на півдні України, зокрема з наміром просуватися вглиб території та захопити Одеську область. Водночас аналітики Інституту вивчення війни (ISW) вважають такі плани малореалістичними.

До слова, зростання бойових втрат російської армії може ускладнити плани Кремля щодо масштабного наступу проти України найближчими місяцями. 

За оцінками джерел, протягом останніх трьох місяців втрати РФ перевищують темпи набору нових військовослужбовців. Росії вдавалося щомісяця залучати до війська близько 30-35 тисяч осіб, однак цього вже недостатньо для компенсації бойових втрат.

