Росія зробила цинічну заяву після масованої атаки по Україні

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
Росія зробила цинічну заяву після масованої атаки по Україні
Окупанти і словом не обмовилися про прицільний удар по житловому будинку в Харкові
фото: ДСНС України/Telegram

Міноборони Російської Федерації зухвало відзвітувало про «досягнуті цілі» під час атаки

У ніч проти суботи, 7 березня, армія Російської Федерації масовано атакувала Україну ракетами і дронами. Окупанти традиційно цинічно відзвітували, мовляв, «цілі удару досягнуті». Як інформує «Главком», про це повідомило Міноборони РФ.

У російському відомстві зухвало заявили, що масованого удару завдали «високоточною зброєю». Він нібито «став відповіддю» на атаки України.

Росія зробила цинічну заяву після масованої атаки по Україні фото 1

Міноборони РФ заявило, що атакували начебто лише об’єкти енергетичної інфраструктури та підприємства українського військово-промислового комплексу.

Водночас окупанти і словом не обмовилися про прицільний удар по житловому будинку в Харкові, де вбили цивільних, зокрема дітей. Також в РФ промовчали, що у Києві після нічного обстрілу тисячі будинків знову залишилися без тепла.

Раніше президент України Володимир Зеленський повідомив про трагічні наслідки чергового акту російської агресії. Протягом доби ворог застосував широкий спектр озброєння по житлових будинках та енергетичних об'єктах у понад десяти областях України.

Нагадаємо, у ніч проти 7 березня російська армія здійснила масований комбінований удар по Вінницькій області. У регіоні сталися серйозні пошкодження інфраструктури. 

Крім того, кількість загиблих унаслідок російського удару балістичною ракетою по багатоповерхівці в Харкові зросла до одинадцяти

Також внаслідок масованого російського удару в ніч на 7 березня Київ зазнав серйозних пошкоджень об'єктів критичної інфраструктури. Станом на ранок 7 березня без теплопостачання залишаються тисячі столичних багатоповерхівок.

