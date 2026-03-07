Головна Країна Події в Україні
Росія атакувала енергетичну інфраструктуру Буковини «Калібрами». Влада повідомила про наслідки

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
Пожежу після атаки гасили 75 рятувальників
фото: ДСНС Буковини/Facebook

Внаслідок уражень двох об'єктів виникли пожежі на трьох локаціях

У ніч проти суботи, 7 березня, ворог здійснив масовану атаку на Чернівецьку область: 11 БпЛА та чотири крилаті ракети типу «Калібр». Про це повідомляє «Главком» із посиланням на начальника обласної військової адміністрації Руслана Осипенка.

Основною ціллю атаки стали об’єкти енергетичної інфраструктури у Дністровському районі.

Росія атакувала енергетичну інфраструктуру Буковини «Калібрами». Влада повідомила про наслідки фото 1

На місцях уражень працюють усі відповідні служби, тривають роботи з ліквідації наслідків. Загиблих і постраждалих немає.

Тим часом, як інформує Головне управління ДСНС України у Чернівецькій області, внаслідок уражень двох об'єктів виникли пожежі на трьох локаціях. Рятувальники ліквідували вогонь  на загальній площі 290 кв.м.

Росія атакувала енергетичну інфраструктуру Буковини «Калібрами». Влада повідомила про наслідки фото 2

До ліквідації від ГУ ДСНС залучалося особового складу – 75, одиниць техніки – 14.

Раніше президент України Володимир Зеленський повідомив про трагічні наслідки чергового акту російської агресії. Протягом доби ворог застосував широкий спектр озброєння по житлових будинках та енергетичних об'єктах у понад десяти областях України.

Росія атакувала енергетичну інфраструктуру Буковини «Калібрами». Влада повідомила про наслідки фото 3

Нагадаємо, у ніч проти 7 березня російська армія здійснила масований комбінований удар по Вінницькій області. У регіоні сталися серйозні пошкодження інфраструктури. 

Крім того, кількість загиблих унаслідок російського удару балістичною ракетою по багатоповерхівці в Харкові зросла до одинадцяти

Також внаслідок масованого російського удару в ніч на 7 березня Київ зазнав серйозних пошкоджень об'єктів критичної інфраструктури. Станом на ранок 7 березня без теплопостачання залишаються тисячі столичних багатоповерхівок.

Теги: армія рятувальники озброєння ворог Чернівецька область

