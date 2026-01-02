Головна Світ Політика
РФ цинічно виправдала удар по Харкову

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
РФ цинічно виправдала удар по Харкову
РФ вдарила по багатоповерхівці у Харкові
фото: ДСНС Харківщини

Унаслідок російської атаки по Харкову постраждало понад 30 людей

Міноборони РФ цинічно заявило, що окупанти нібито не атакували багатоповерхівку у Харкові. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на російське відомство.

«Збройні Сили РФ не планували і не наносили ударів із застосуванням ракетної зброї або авіаційних засобів ураження в межах міста Харкова. Виходячи з опублікованих українськими інформаційними ресурсами відеоматеріалів очевидців, епіцентр вибуху розташовувався в торговому центрі «Персона» за адресою вулиця Олеся Гончара 2. На опублікованих відеокадрах за кілька секунд до вибуху в будівлі зафіксовано сильне задимлення невідомого походження, що свідчить про те, що в торговому центрі «Персона» з високою ймовірністю сталася детонація боєприпасів ЗСУ, що зберігалися там», – цинічно написало відомство.

Нагадаємо, 2 січня російська терористична армія здійснила удар по середмістю Харкова. Внаслідок чого постраждали люди. «Удар прийшовся по житловому багатоповерховому будинку у Київському районі міста. За попередньою інформацією – є постраждалі і значні руйнування», – наголосив Ігор Терехов.

Згодом у Харкові зросла кількість постраждалих внаслідок російського удару.

Зокрема, очільник МЗС України Андрій Сибіга прокоментував удар Росії по Харкову. Він наголосив, що Україна очікує жорсткої міжнародної реакції.

