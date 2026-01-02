Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

РФ вдарила по багатоповерхівці у Харкові: є багато постраждалих

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
РФ вдарила по багатоповерхівці у Харкові: є багато постраждалих
Є значні руйнування
фото: ДСНС

РФ вдарила двома ракетами по житловій забудові у Харкові

Російська терористична армія здійснила удар по середмістю Харкова. Внаслідок чого постраждали люди. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на мера міста Ігоря Терехова.

«Удар прийшовся по житловому багатоповерховому будинку у Київському районі міста. За попередньою інформацією – є постраждалі і значні руйнування», – йдеться у повідомленні.

РФ вдарила по багатоповерхівці у Харкові: є багато постраждалих фото 1

За даними голови Харківської обласної державної адміністрації Олега Синєгубова, наразі відомо про 13 поранених.

6 фото
На весь екран
фото: ДСНС

Президент України Володимир Зеленський вже прокоментував удар РФ по Харкову: «Жахливий російський удар по Харкову. Попередньо дві ракети. Просто по житловій забудові. Один із будинків значно пошкоджений. Зараз триває рятувальна операція, і залучаються всі необхідні служби. Точна кількість постраждалих ще невідома. Екстрені служби, ДСНС України, міська та обласна влада Харківщини надаватимуть оновлення інформації».

«На жаль, саме так росіяни ставляться до життя і до людей – продовжують убивства, і це незважаючи на всі зусилля світу й передусім Сполучених Штатів у дипломатичному процесі. Тільки Росія не хоче завершення цієї війни і кожного дня робить усе, щоб війна тривала. Саме тому й підтримка України має тривати, і щодня нам потрібне посилення нашої ППО, наших позицій, нашого захисту життя людей. Дякую всім, хто з Україною!», – підсумував президент.

До слова, упродовж новорічних свят ворог не припиняв атакувати Запоріжжя та передмістя. У ніч на 2 січня російські війська здійснили одну з наймасованіших атак безпілотниками.

Читайте також:

Теги: Харків війна

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

У 2026 році, імовірно відбудеться розкол в ЄС з приводу санаційної політики
Чого чекати Україні від переговорів у 2026 році
27 грудня, 2025, 18:15
Окупанти масово «хворіють», щоб уникнути перекидання на Покровський напрямок – Атеш
Окупанти масово «хворіють», щоб уникнути перекидання на Покровський напрямок – Атеш
11 грудня, 2025, 05:49
Володимир Зеленський назвав головні умови для проведення виборів в Україні
«Є дві важливі речі». Зеленський назвав умови для проведення виборів в Україні
11 грудня, 2025, 18:00
У Саратовській області РФ пролунали вибухи (відео)
У Саратовській області РФ пролунали вибухи (відео)
8 грудня, 2025, 07:43
РФ з початку повномасштабної війни втратила в Україні 11 403 танків
Втрати ворога станом на 9 грудня 2025 – Генштаб ЗСУ
9 грудня, 2025, 06:46
Увечері 19 грудня Росія здійснила ракетний удар по об’єкту портової інфраструктури Одеського району
Удар по портовій інфраструктурі Одещини забрав вісім життів
20 грудня, 2025, 09:14
26 листопада у Краматорську чоловік іде поряд із пошкодженою будівлею
П’ятий рік війни як точка зламу: аналіз CNN щодо майбутнього України у 2026
26 грудня, 2025, 04:15
Нині триває 1404-й день повномасштабної війни
Карта бойових дій в Україні станом на 28 грудня 2025 року
28 грудня, 2025, 08:09
Олександру Гоцалюку назавжди 22 роки
У бою на Запоріжжі поліг 22-річний оператор дрона. Згадаймо Олександра Гоцалюка
24 грудня, 2025, 09:00

Події в Україні

Удар по Харкову: зросла кількість поранених, під завалами перебувають люди
Удар по Харкову: зросла кількість поранених, під завалами перебувають люди
Рятувальники попередили про загрозу лавин у горах
Рятувальники попередили про загрозу лавин у горах
На Полтавщині в різних приміщеннях одного будинку виявлено два тіла: подробиці від поліції
На Полтавщині в різних приміщеннях одного будинку виявлено два тіла: подробиці від поліції
РФ вдарила по багатоповерхівці у Харкові: є багато постраждалих
РФ вдарила по багатоповерхівці у Харкові: є багато постраждалих
Буданов прокоментував своє призначення на посаду голови Офісу президента
Буданов прокоментував своє призначення на посаду голови Офісу президента
Свириденко прокоментувала атаку на Запоріжжя
Свириденко прокоментувала атаку на Запоріжжя

Новини

Лінія фронту станом на 1 січня 2026. Зведення Генштабу
Вчора, 22:50
День святого Василя: історія свята, молитва, традиції та привітання у прозі, віршах і яскравих листівках
Вчора, 06:30
У Луцьку виникла масштабна пожежа через обстріл РФ
Вчора, 04:23
Свято Маланки 2025: традиційні щедрівки і яскраві листівки
30 грудня, 2025, 20:40
Щедрий вечір 2025: історія і традиції свята, привітання у прозі, віршах та яскравих листівках
30 грудня, 2025, 19:19
Росія вдарила по Запоріжжю: пошкоджено обʼєкт промислової інфраструктури
30 грудня, 2025, 05:54

Прес-релізи

Автобуси, тролейбуси і навіть трамваї? Корпорація «Еталон» відзвітувала про роботу у 2025 році
Автобуси, тролейбуси і навіть трамваї? Корпорація «Еталон» відзвітувала про роботу у 2025 році
22 грудня, 11:35
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua