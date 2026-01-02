РФ вдарила по багатоповерхівці у Харкові: є багато постраждалих

РФ вдарила двома ракетами по житловій забудові у Харкові

Російська терористична армія здійснила удар по середмістю Харкова. Внаслідок чого постраждали люди. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на мера міста Ігоря Терехова.

«Удар прийшовся по житловому багатоповерховому будинку у Київському районі міста. За попередньою інформацією – є постраждалі і значні руйнування», – йдеться у повідомленні.

За даними голови Харківської обласної державної адміністрації Олега Синєгубова, наразі відомо про 13 поранених.

фото: ДСНС

Президент України Володимир Зеленський вже прокоментував удар РФ по Харкову: «Жахливий російський удар по Харкову. Попередньо дві ракети. Просто по житловій забудові. Один із будинків значно пошкоджений. Зараз триває рятувальна операція, і залучаються всі необхідні служби. Точна кількість постраждалих ще невідома. Екстрені служби, ДСНС України, міська та обласна влада Харківщини надаватимуть оновлення інформації».

«На жаль, саме так росіяни ставляться до життя і до людей – продовжують убивства, і це незважаючи на всі зусилля світу й передусім Сполучених Штатів у дипломатичному процесі. Тільки Росія не хоче завершення цієї війни і кожного дня робить усе, щоб війна тривала. Саме тому й підтримка України має тривати, і щодня нам потрібне посилення нашої ППО, наших позицій, нашого захисту життя людей. Дякую всім, хто з Україною!», – підсумував президент.

До слова, упродовж новорічних свят ворог не припиняв атакувати Запоріжжя та передмістя. У ніч на 2 січня російські війська здійснили одну з наймасованіших атак безпілотниками.