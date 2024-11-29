Існувало з 1922 року. Одне з видавництв України припиняє своє існування

Науково-виробниче підприємство «Видавництво «Наукова думка» НАН України заснували у листопада 1922 року за ініціативи академіка, письменника, історика та філолога Агатангела Кримського

Закриття видавництва відбудеться, оскільки НАН проводить процес оптимізації

Видавництво «Наукова думка» припиняє своє існування. Закривається також і однойменна книгарня на вулиці Терещенківська у Києві та онлайн-магазин видавництва. Про це повідомляє видання «Читомо».

За словами завідувачки відділу розповсюдження книжкових видань Вікторії Агеєвої, таке рішення прийняла Національна академія наук України (НАН).

Згідно з даними «Опендатаботу» щодо установи розпочали процедуру банкрутства ще 5 жовтня 2024 року. А голова комісії, яка слідкуватиме за припиненням діяльності видавництва, заступниця директора видавничого дому «Академперіодика» Олена Жукзауважує, що «Наукову думку» ліквідують, оскільки НАН проводить процес оптимізації.

Однак видавництво завершить роботу над усіма уже запланованими виданнями, оскільки це були державні замовлення, тому «маємо розуміти, чи бюджетні кошти використали за призначенням».

Книгарня в Києві на вулиці Терещенківська працюватиме до 2 грудня. Онлайн книжки можна купити до 10 грудня. До того часу придбати видання можна зі знижкою до 75%.

Науково-виробниче підприємство «Видавництво «Наукова думка» НАН України заснували у листопада 1922 року за ініціативи академіка, письменника, історика та філолога Агатангела Кримського. Тут випускали наукові монографії українських учених, історико-культурні твори. А останні кілька – переважно енциклопедії різних напрямів та словники з української мови. Тут друкували твори Уласа Самчука, Василя Барки, Івана Багряного, Тодося Осьмачки, Володимира Винниченка та інших письменників. Також вони видали 20-томне зібрання творів Тараса Шевченка.

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До слова, книгарня «Збірка» у Києві планує організувати презентацію фотокниги про квір-українців. Через це книгарні почали погрожувати в соцмережах. Про це розповіла засновниця книгарні Наталя Кузьменко.

Вона розповіла, що відкрила цю книгарню після того, як звільнилася зі служби у Збройних силах України наприкінці 2023 року. Власниця книгарні також каже, що неодноразово організовувала освітні заходи у «Збірці», а нещодавно там анонсували презентацію фотокниги німецької фотографки Сітари Амброзіо про життя представників української ЛГБТ-спільноти під час повномасштабного вторгнення.