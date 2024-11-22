Відомий український письменник та військовий потрапив у ДТП

Автомобіль письменника отримав серйозні механічні пошкодження

Письменник та ветеран російсько-української війни Сергій Лещенко (більш відомий за псевдонімом «Сайгон») потрапив у серйозну дорожньо-транспортну пригоду. Про це він розповів у соціальних мережах.

Так, аварія сталася учора, 21 листопада. За словами «Сайгона», він зазнав серйозних травм. «Я в свідомості, є переломи, не можу пить і їсти. Накачали обезболом, стабілізують, далі в Київ лікуватися. Вибачте шо підвів», – написав він.

Також Лещенко опублікував відповідне фото на своїй сторінці. На ньому видно, що автомобіль отримав серйозні механічні пошкодження.

фото: Facebook / Сергій Сергійович Saigon

Прихильники та друзі письменника під дописом бажають йому якнайшвидше відновитися після аварії.

Сергій Лещенко (більш відомий за псевдонімом «Сайгон») народився на Дніпропетровщині. З 2015 по 2016 роки служив у лавах Збройних сил України. Проходив військову службу у званні розвідника десятої гірсько-штурмової бригади. Брав участь у бойових діях АТО у напрямку Невельське – Мар'їнка – Красногорівка – Докучаєвськ. Демобілізувавшись у 2016 році, розпочинає роботу над дебютною книгою мемуарів «Бруд Khaki», що вийшла друком у 2018 році. Наступну книгу «Юпак», написану російською мовою, було видано книжковим видавництвом «Білка» у 2020 році. Українська версія книги здобула перемогу Форуму видавців ВВС-2020. Нині – військовослужбовець.

Нагадаємо, депутат Київради ІХ скликання Сергій Мамоян ввечері, 3 листопада, трагічно загинув на Одещині. Йому було 40 років. Деталей загибелі колеги-депутата він не повідомив, лише висловив щирі співчуття рідним та близьким від себе, депутатського корпусу та секретаріату і співробітників Київської міської ради. Мамоян загинув у ДТП, про яку повідомило Головне управління Нацполіції в Одеській області.

Також 12 листопада, внаслідок дорожньо-транспортної пригоди загинув настоятель Покровського чоловічого Георгіївського монастиря Хустської єпархії Московської церкви в Україні, архімандрит Артемій Пацкан. Про це повідомляє Центр інформації УПЦ МП. Зазначається, що ДТП сталася вночі у селі Велика Уголька Тячівського району Закарпатської області.