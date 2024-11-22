Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Відомий український письменник та військовий потрапив у ДТП

Катерина Іванова
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Відомий український письменник та військовий потрапив у ДТП
Лещенко є чинним військовослужбовцем
фото з відкритих джерел

Автомобіль письменника отримав серйозні механічні пошкодження

Письменник та ветеран російсько-української війни Сергій Лещенко (більш відомий за псевдонімом «Сайгон») потрапив у серйозну дорожньо-транспортну пригоду. Про це він розповів у соціальних мережах.

Так, аварія сталася учора, 21 листопада. За словами «Сайгона», він зазнав серйозних травм. «Я в свідомості, є переломи, не можу пить і їсти. Накачали обезболом, стабілізують, далі в Київ лікуватися. Вибачте шо підвів», – написав він.

Також Лещенко опублікував відповідне фото на своїй сторінці. На ньому видно, що автомобіль отримав серйозні механічні пошкодження.

Відомий український письменник та військовий потрапив у ДТП фото 1
фото: Facebook / Сергій Сергійович Saigon

Прихильники та друзі письменника під дописом бажають йому якнайшвидше відновитися після аварії.

Сергій Лещенко (більш відомий за псевдонімом «Сайгон») народився на Дніпропетровщині. З 2015 по 2016 роки служив у лавах Збройних сил України. Проходив військову службу у званні розвідника десятої гірсько-штурмової бригади. Брав участь у бойових діях АТО у напрямку Невельське – Мар'їнка – Красногорівка – Докучаєвськ.

Демобілізувавшись у 2016 році, розпочинає роботу над дебютною книгою мемуарів «Бруд Khaki», що вийшла друком у 2018 році. Наступну книгу «Юпак», написану російською мовою, було видано книжковим видавництвом «Білка» у 2020 році. Українська версія книги здобула перемогу Форуму видавців ВВС-2020. Нині – військовослужбовець.

Нагадаємо, депутат Київради ІХ скликання Сергій Мамоян ввечері, 3 листопада, трагічно загинув на Одещині. Йому було 40 років.  Деталей загибелі колеги-депутата він не повідомив, лише висловив щирі співчуття рідним та близьким від себе, депутатського корпусу та секретаріату і співробітників Київської міської ради. Мамоян загинув у ДТП, про яку повідомило Головне управління Нацполіції в Одеській області. 

Також 12 листопада, внаслідок дорожньо-транспортної пригоди загинув настоятель Покровського чоловічого Георгіївського монастиря Хустської єпархії Московської церкви в Україні, архімандрит Артемій Пацкан. Про це повідомляє Центр інформації УПЦ МП. Зазначається, що ДТП сталася вночі у селі Велика Уголька Тячівського району Закарпатської області.

Читайте також:

Теги: письменник Facebook аварія автомобіль ветеран депутат книги Сергій Лещенко

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Трамп вже практично готовий завершити війну за 1 день
Мир за один день: чи може Трамп завершити війну в Україні?
14 листопада, 11:15
Рішенням суду майно Повалій на території України стягнули в дохід держави
Суд конфіскував у Таїсії Повалій авто, земельні ділянки та права на пісні
23 жовтня, 14:50
Проведення Державної підсумкової атестації у наступному році у четвертих, дев'ятих та 11 класах не передбачено
Скільки предметів буде на НМТ у 2025 році: Рада ухвалила законопроєкт
29 жовтня, 15:25
Депутат Микола Стефанчук вважає, що Росія покине всі захоплені території вже найближчим часом
Брат спікера Стефанчука анонсував тріумфальне закінчення війни і проведення виборів
29 жовтня, 13:15
Нардеп тепер наголошує, що «будь-які розмови про початок виборчого процесу і про вибори можуть розпочатись виключно лише після перемоги України»
Вибори через шість місяців? Брат спікера Стефанчука відцурався від своїх слів
29 жовтня, 14:36
Завдяки «Грім-2» Україна отримує можливість завдавати ударів по стратегічно важливих об'єктах на території Росії
Зможе ліквідувати Путіна? Українці розробляють ракету «Грім-2» – The Telegraph
2 листопада, 18:05
Правоохоронці провели понад 50 обшуків за адресами проживання фігурантів
На Львівщині викрито cхему ввезення авто під виглядом гуманітарки
5 листопада, 11:58
Робітників звільняють із автозаводів у Польщі
Для автопрому Польщі настала важка криза – Rzeczpospolita
Вчора, 09:20
Паліям загрожує до 10 років тюрми
У Рівному рецидивісти, які підпалили службові авто військових, підуть під суд
13 листопада, 11:26

Події в Україні

Відомий український письменник та військовий потрапив у ДТП
Відомий український письменник та військовий потрапив у ДТП
FT повідомила, який мобілізаційний резерв має Україна
FT повідомила, який мобілізаційний резерв має Україна
Розвідка оцінила рівень загрози використання Росією тактичної ядерної зброї
Розвідка оцінила рівень загрози використання Росією тактичної ядерної зброї
Росіяни скинули вибухівку на тролейбус у Херсоні
Росіяни скинули вибухівку на тролейбус у Херсоні
Скільки росіян беруть участь у бойових діях проти України? Дані розвідки
Скільки росіян беруть участь у бойових діях проти України? Дані розвідки
Умєров назвав країну, яка фінансуватиме виробництво українських далекобійних дронів
Умєров назвав країну, яка фінансуватиме виробництво українських далекобійних дронів

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
108K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 22 листопада: ситуація на фронті
39K
Карта повітряних тривог України онлайн 22 листопада 2024
26K
Чи підтримують росіяни продовження війни з Україною: результати опитування
7501
Втрати ворога станом на 22 листопада 2024 – Генштаб ЗСУ
6843
Суд взявся за справу обвинуваченого у держзраді хмельницького посадовця, завербованого ФСБ
4275
Скільки ракет «Орєшнік» має Росія? Дані CNN

Новини

Інтеграція бізнесів та спільне виробництво продукції: Україна та Італія налагоджують економічні зв’язки
Сьогодні, 13:15
У Сумах внаслідок російської атаки загинули дві людини (оновлено)
Сьогодні, 07:47
Мокрий сніг та дощ: прогноз погоди на 22 листопада
Сьогодні, 06:00
Комунальники в окупованій частині Запоріжжя не отримують зарплатні – Центр нацспротиву
Сьогодні, 03:51
Ізраїль заявив про нові удари по об'єктах «Хезболли» в столиці Лівану
Сьогодні, 03:26
Росія не змогла закупити мікроелектроніку на $7 мільярдів через санкції
Сьогодні, 02:00

Прес-релізи

Соцопитування: більшість українців не підтримують підвищення податків і критикують політику влади
Соцопитування: більшість українців не підтримують підвищення податків і критикують політику влади
29 жовтня, 11:05
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua