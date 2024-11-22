Відомий український письменник та військовий потрапив у ДТП
Автомобіль письменника отримав серйозні механічні пошкодження
Письменник та ветеран російсько-української війни Сергій Лещенко (більш відомий за псевдонімом «Сайгон») потрапив у серйозну дорожньо-транспортну пригоду. Про це він розповів у соціальних мережах.
Так, аварія сталася учора, 21 листопада. За словами «Сайгона», він зазнав серйозних травм. «Я в свідомості, є переломи, не можу пить і їсти. Накачали обезболом, стабілізують, далі в Київ лікуватися. Вибачте шо підвів», – написав він.
Також Лещенко опублікував відповідне фото на своїй сторінці. На ньому видно, що автомобіль отримав серйозні механічні пошкодження.
Прихильники та друзі письменника під дописом бажають йому якнайшвидше відновитися після аварії.
Сергій Лещенко (більш відомий за псевдонімом «Сайгон») народився на Дніпропетровщині. З 2015 по 2016 роки служив у лавах Збройних сил України. Проходив військову службу у званні розвідника десятої гірсько-штурмової бригади. Брав участь у бойових діях АТО у напрямку Невельське – Мар'їнка – Красногорівка – Докучаєвськ.
Демобілізувавшись у 2016 році, розпочинає роботу над дебютною книгою мемуарів «Бруд Khaki», що вийшла друком у 2018 році. Наступну книгу «Юпак», написану російською мовою, було видано книжковим видавництвом «Білка» у 2020 році. Українська версія книги здобула перемогу Форуму видавців ВВС-2020. Нині – військовослужбовець.
Нагадаємо, депутат Київради ІХ скликання Сергій Мамоян ввечері, 3 листопада, трагічно загинув на Одещині. Йому було 40 років. Деталей загибелі колеги-депутата він не повідомив, лише висловив щирі співчуття рідним та близьким від себе, депутатського корпусу та секретаріату і співробітників Київської міської ради. Мамоян загинув у ДТП, про яку повідомило Головне управління Нацполіції в Одеській області.
Також 12 листопада, внаслідок дорожньо-транспортної пригоди загинув настоятель Покровського чоловічого Георгіївського монастиря Хустської єпархії Московської церкви в Україні, архімандрит Артемій Пацкан. Про це повідомляє Центр інформації УПЦ МП. Зазначається, що ДТП сталася вночі у селі Велика Уголька Тячівського району Закарпатської області.
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