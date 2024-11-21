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Окупанти скинули авіабомбу на житловий квартал Костянтинівки (фото)

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Окупанти скинули авіабомбу на житловий квартал Костянтинівки (фото)
Внаслідок удару пошкоджено 10 багатоквартирних будинків, магазин, гараж й автомобіль
фото: Офіс Генерального прокурора, Telegram

За попередньої інформацією, ворог скинув на населений пункт дві авіабомби «ФАБ-250»  

20 листопада 2024 року, о 22:00, збройні сили Російської Федерації завдали удару по місту Костянтинівка на Донеччині. Про це повідомляє Осіс Генерального прокурора. 

За попередньої інформацією, ворог скинув на населений пункт дві авіабомби «ФАБ-250» із уніфікованим модулем планерування і корекції.

Один із засобів ураження поцілив по житловому кварталу. Внаслідок атаки поранення дістали п'ять жінок віком від 18 до 75 років та 56-річний чоловік. На момент атаки вони перебували у своїх оселях.

У потерпілих діагностовано мінно-вибухові травми, осколкові поранення, контузії й струс головного мозку. Їм надано кваліфіковану медичну допомогу.

Внаслідок удару пошкоджено 10 багатоквартирних будинків, магазин, гараж й автомобіль.

Прокурори вживають  заходи для документування воєнних злочинів, вчинених представниками збройних сил країни-окупанта. 

За процесуального керівництва Костянтинівської окружної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом воєнного злочину (ч. 1 ст. 438 КК України).

Раніше повідомлялося, що роосійська армія окупувала село Максимівка, що на Донеччині.  Також, за словами аналітиків DeepState, окупанти просунулися біля Берестового, Кліщіївки, Андріївки, Новоолексіївки, Новоселидівки, Єлізаветівки, Рівнополя, у Сотницькому Козачку та Новій Іллінці.

Також відомо, що упродовж минулої доби, 20 листопада, окупанти завдали 288 ударів по 11 населених пунктах Запорізької області.

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Теги: Костянтинівка розслідування магазин ворог поранення бомбардування Донеччина обстріл

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