Українське видавництво відмовилося друкувати книгу про Бучу: подробиці скандалу

У мережі піднялася хвиля критики щодо книги Дарини Гнатко про окупацію Бучі

Харківське видавництво «Клуб сімейного дозвілля» (КСД) повідомило, що не друкуватиме книгу авторки Дарини Гнатко «Буча. Історія одного полону». Причиною призупинення проєкту стала хвиля критики книги у соцмережах.

«КСД повідомляє, що проєкт «Буча. Історія одного полону» Дарини Гнатко закрито. Перепрошуємо за те, що зачепили ті незагоєні рани та шрами, які сьогодні завдають усім нам нестерпного болю. Ми визнаємо власні помилки, працюємо над собою та сподіваємося на розуміння, адже у цей складний час усім нам як ніколи потрібна підтримка», – написали в публікації.

Зазначимо, що КСД наприкінці жовтня анонсував, що збирається друкувати художню книгу про Бучу і на неї вже можна зробити передзамовлення.

Про що книга

Літературознавиця Ганна Скоріна в групі «Книги про війну» раніше оприлюднила анотацію до книги. У ній зазначається, що героїнею роману про Бучу є підприємиця Поліна, яка на початку повномасштабної війни Росії проти України проживала в місті Буча, на Київщині. Після того, як у лютому 2022 року Бучу на 33 дні окупували російські війська – героїня кардинально змінює життя.

«До 24 лютого 2022 року у доньки київського підприємця Поліни було все. Поки о п’ятій ранку не почалася повномасштабна війна. Російські окупанти от-от будуть на порозі. Дівчина хоче виїхати за кордон, щоб урятуватися. А коли житомирською трасою бачить розстріляні автівки цивільних і тіло мертвої жінки з немовлям, кардинально змінює план. Поліна вирішує мстити ворогу. Тепер на ній військова форма, а позаду залишається все, чим жила», – написано в анотації книги.

В кінці опису йшлось про те, що книга Дарини Гнатко – це «роман-сповідь і роман-жалоба».

«Книга про людські почуття, що проявляються лише під час війни», – йдеться в анотації.

За що книга зазнала критики

Новина про вихід книги здійняла хвилю обурення в соцмережах. Авторку звинуватили у тому, що вона намагається привернути до себе увагу за допомогою такої болючої теми, заявляють що це «хайп на кістках». Також багато хто у соцмережах наголошує, що тема окупації Київщини ще надто болюча для українців. Мовляв, зараз варто документувати злочини рашистів, а писати художню літературу поки рано.

Зокрема, письменник Остап Українець назвав вихід такої книги «людожерством» і танцями на кістках загиблих.

«Видавництво «КСД», шо ви там, бродяги? Як на кістках танцюється, м'яко? На жаль, з пані Дариною я не знайомий, тому не можу передати особисто своє ставлення до цього людожерства. Якщо раптом ви її знаєте – перекажіть, щоб не забула вставити в роман анекдот «Аристократи», буде якраз до речі», – написав Українець.

Письменник пояснив, що він не проти появи книг про трагедію в Бучі, проте, на його думку, автор має глибоко вивчити предмет, багато спілкуючись із очевидцями.

«Не існує такого як «зарано писати». Бо вірші, репортажі та рефлексії пишуться в реальному часі. Але белетристика – сутнісно інший жанр. І без прямого досвіду, доглибного спілкування з носіями прямого досвіду чи дуже ґрунтовного вивчення теми написати її просто не вийде. Белетристика не про чисту емоцію і переживання, вона про динаміку і середовище, в якому розгортається дія. Коли йдеться про реальні, а тим паче геть близькі події – з пальця таке не візьмеш», – зазначив Українець.

До того ж він згадав про негативні відгуки на попередній роман авторки «Проклята краса», за який їй закидали українофобську позицію.

«Проте існує таке як «не годиться писати». Дарина Гнатко – українофобка. Знана. Герої-енкаведисти і виродки-українці – це ті персонажі, якими вона оперувала в минулому. І як не варто акцептувати написаний педофілом підручник з педагогіки, так не варто й нейтрально ставитись до рефлексії на геноцид українців, створеної авторкою, котра раніше мимохідь відбілювала тих, хто цей геноцид чинить.

П.С. І так, ця дискусія обов'язково мала статися. В кіно вона вже почалася (але творцям ігрового фільму «Буча» якось байдуже). Що ж, пора й літературі», – написав Остап Українець.

Позиція авторки

21 жовтня Дарина Гнатко показала своїм читачам у Facebook обкладинку нової книги та розповіла про процес написання.

«Видавництво КСД сповістило, що вже незабаром світ побачить мій черговий роман ... Й вже з'явилася обкладинка. В трішки незвичному для мене стилі, але й за змістом та написанням вона теж вирізняється від інших книг. Ще жодну книгу я не писала з таким болем у серці, не плакала так над текстом ... «Буча…» далася мені нелегко, дуже нелегко, мені боліло майже кожне слово, котре я писала в цьому романі. Боліло за мою рідну й неповторну Україну, котру так глибоко й безжально зранювали вороги, боліло за тих українців, котрим судилося пережити всі жахи цієї війни. Та все ж книга писалася з надією, що прийде день, й Україна переможе, неодмінно переможе, й ніколи більше українці не зазнають, не відчують того жаху, котрий так несподівано прийшов на нашу рідну землю. Але ми не забудемо. Ми не забудемо нічого ... Й через роки, нехай і загоєні, та все ж ще будуть болітися ті рани, котрі завдали нам росіяни, й вже звичним сумом та болем озветься в серці кожного це слово, що є тепер відомим на весь світ – БУЧА!» – написала вона.

Згодом авторка заявила, що планує написати ще й книгу про Маріуполь.

Висловлюю щиру та глибоку вдячність всім вам за привітання та теплі слова підтримки. Вони були для мене необхідні, адже добрі слова читачів та друзів то цілющий бальзам на душу. Прошу вибачення у своїх читачів за ті хвилини слабкості, котрі я виявила у своєму попередньому дописі ... То минулося, і тепер я сповнена рішучості та наснаги писати далі, й вже починаю роботу над рукописом свого наступного твору, котрий знову торкнеться подій нашого болісного сьогодення. «Маріуполь. Історія одного чекання» Знову роман-присвята українській жінці, котра не зважаючи на труднощі й жахи окупації Маріуполя, все ж має в собі сили любити, боротися з ворогом й чекати на полоненого коханого», – зазначила Дарина Гнатко.

Водночас після того, як скандал навколо книги набрав обертів письменниця поширила картинку з надписом: «Найстрашніше, коли ви просто перестаєте вірити собі і починаєте думати, що всі навколо мають рацію».

Що відомо про авторку

Справжнє ім’я авторки скандального роману – Юлія Іргізова. Вона мешкає у Кременчуку, на Полтавщині. Роман Іргізової «Проклята краса» обговорювали в мережі через неоднозначні образи героїв, які читачі схарактеризували як українофобські, а також перекручування історичних фактів.

Авторка видала такі книги:

2021 – «Лора. Історія одного божевілля»;

2021 – «Емма. Історія одного падіння»;

2021 — «Радислава. Історія одного кохання».

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