Засновники книгарні «Збірка» заявили про погрози через книгу про квір-українців

Попри погрози, презентація книги відбудеться

Книгарня «Збірка» у Києві планує організувати презентацію фотокниги про квір-українців. Через це книгарні почали погрожувати в соцмережах. Про це розповіла засновниця книгарні Наталя Кузьменко.

Вона розповіла, що відкрила цю книгарню після того, як звільнилася зі служби у Збройних силах України наприкінці 2023 року. Власниця книгарні також каже, що неодноразово організовувала освітні заходи у «Збірці», а нещодавно там анонсували презентацію фотокниги німецької фотографки Сітари Амброзіо про життя представників української ЛГБТ-спільноти під час повномасштабного вторгнення.

Однак після анонсу книгарні почали погрожувати. Так, окремі Telegram-канали почали писати, що планують прийти в день презентації книги та «подискутувати зі збоченцями» й «набити пики».

«Ще раз: громадяни країни, яку я захищала від ворога, погрожують мені та моєму бізнесу в моїй країні. Відкрито закликаючи до насилля. Якщо простіше – то набити морду. Мені дуже боляче, бо після добровільної боротьби із зовнішнім ворогом мені доводиться боротись із ворогом всередині країни. І ворог цей – невігластво, неосвіченість та маніпулятивний інформаційний простір», –заявила власниця книгарні.

Також вона заявила, що, попри погрози, презентація книги відбудеться, оскільки, за словами Кузьменко, одна із цілей книгарні – «надати людям доступ до якісної літератури, аби розвивати критичне мислення та інтелектуальний рівень загалом».

Раніше повідомлялося, що незалежне лондонське видавництво Bloomsbury використало зображення евакуації українських дітей для обкладинки книги про росіян, які нібито «наважилися думати інакше, ніж путінський режим».