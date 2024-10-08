Головна Київ Новини
search button user button menu button

Засновники книгарні «Збірка» заявили про погрози через книгу про квір-українців

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Засновники книгарні «Збірка» заявили про погрози через книгу про квір-українців
Власниця книгарні анонсували презентацію фотокниги німецької фотографки Сітари Амброзіо про життя представників української ЛГБТ-спільноти
фото: книгарня «Збірка»/Instagram

Попри погрози, презентація книги відбудеться

Книгарня «Збірка» у Києві планує організувати презентацію фотокниги про квір-українців. Через це книгарні почали погрожувати в соцмережах. Про це розповіла засновниця книгарні Наталя Кузьменко.

Вона розповіла, що відкрила цю книгарню після того, як звільнилася зі служби у Збройних силах України наприкінці 2023 року. Власниця книгарні також каже, що неодноразово організовувала освітні заходи у «Збірці», а нещодавно там анонсували презентацію фотокниги німецької фотографки Сітари Амброзіо про життя представників української ЛГБТ-спільноти під час повномасштабного вторгнення.

Однак після анонсу книгарні почали погрожувати. Так, окремі Telegram-канали почали писати, що планують прийти в день презентації книги та «подискутувати зі збоченцями» й «набити пики».

«Ще раз: громадяни країни, яку я захищала від ворога, погрожують мені та моєму бізнесу в моїй країні. Відкрито закликаючи до насилля. Якщо простіше – то набити морду. Мені дуже боляче, бо після добровільної боротьби із зовнішнім ворогом мені доводиться боротись із ворогом всередині країни. І ворог цей – невігластво, неосвіченість та маніпулятивний інформаційний простір», –заявила власниця книгарні.

Також вона заявила, що, попри погрози, презентація книги відбудеться, оскільки, за словами Кузьменко, одна із цілей книгарні – «надати людям доступ до якісної літератури, аби розвивати критичне мислення та інтелектуальний рівень загалом».

Раніше повідомлялося, що незалежне лондонське видавництво Bloomsbury використало зображення евакуації українських дітей для обкладинки книги про росіян, які нібито «наважилися думати інакше, ніж путінський режим».

Теги: книги скандал ЛГБТ

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Ньютон передбачив дату кінця світу
Вчені розкрили прогнозовану дату кінця світу, яку передрік Ньютон
30 вересня, 00:34
МОН прокоментувало ситуацію про карту без Криму
Українські підручники з картами без Криму: у МОН прокоментували скандал
28 вересня, 07:30
Під час концерту Стенюк висловив нерозуміння, чому «православні вбивають православних, якщо для цього є мусульмани».
Комік Антон Стенюк вибачився за свій жарт «про вбивство мусульман»
26 вересня, 08:45
Співачка наразі проживає у США
Аліна Гросу стала дипломатом в США? Речник МЗС розʼяснив ситуацію
24 вересня, 05:59
28-річний чоловік переховувався від правоохоронців в одному з готелів на території Черкаської області
Побиття військового у Смілі: правоохоронці затримали підозрюваного (відео)
11 вересня, 08:47
Новий глава МЗС зі скандалом відкликав головного українського дипломата у Грузії
То чи були пральні машини? За що відкликали українського дипломата з Грузії Дипломатичні кулуари
10 вересня, 11:40
Дмитрук звернувся до спецслужб Молдови
Нардеп-втікач Дмитрук загубив косметичку та хрест у Молдові (відео)
10 вересня, 10:57
Інцидент стався з військовим Анатолієм Гончаренком – добровольцем, який служив в одному з бойових підрозділів Сил спеціальних операцій, але нині демобілізувався за сімейними обставинами
У Смілі бандит пригрозив сім’ї військового розправою. Нардеп Рудик звернувся до МВС
10 вересня, 09:51
Раніше ізраїльська сторона зверталася до молдавської і попросила виділити чартери для приїзду хасидів
Молдова заборонила хасидам проїзд своєю територією в Україну
10 вересня, 01:19

Новини

Засновники книгарні «Збірка» заявили про погрози через книгу про квір-українців
Засновники книгарні «Збірка» заявили про погрози через книгу про квір-українців
Станцію метро «Дорогожичі» закрито через прорив водогону (оновлено)
Станцію метро «Дорогожичі» закрито через прорив водогону (оновлено)
У Деснянському районі чоловік викрав автівку та вчинив ДТП
У Деснянському районі чоловік викрав автівку та вчинив ДТП
На Київщині затримано посадовця, який організував схему ухилення від мобілізації
На Київщині затримано посадовця, який організував схему ухилення від мобілізації
Скарги на діяльність асфальтобетонного заводу «АБЗ-1»: столична влада звернулася до поліції
Скарги на діяльність асфальтобетонного заводу «АБЗ-1»: столична влада звернулася до поліції
Чи працюватимуть світлофори cтолиці під час відключень світла: відповідь влади
Чи працюватимуть світлофори cтолиці під час відключень світла: відповідь влади

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
72K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 8 жовтня: ситуація на фронті
27K
СБУ відкрила кримінальне провадження проти режисерки фільму «Росіяни на війні»
21K
Справа глави хмельницького МСЕК. Захист чиновниці зробив заяву щодо розміру застави
14K
8 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
7074
Поліція затримала чоловіка, який на Хрещатику паплюжив загиблих військовослужбовців
6490
День юриста України 2024: історія свята, привітання у прозі, віршах та листівках

Новини

Росіяни заявили про збиття 16 безпілотників над Білгородщиною та Чорним морем 
Сьогодні, 10:06
Вхід росіян в Торецьк, натяки про перемовини з РФ та ядерні залякування КНДР: головне за ніч
Сьогодні, 07:00
Хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 8 жовтня
Сьогодні, 06:00
8 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
Міжнародний день лікаря: щирі привітання у прозі, віршах та яскравих листівках
Вчора, 10:44
Вибухи у Харкові та пожежа в Криму: головне за ніч
Вчора, 06:45

Прес-релізи

Фонд Арсенія Яценюка «Відкрий Україну» відкриває набір на участь у 10-му Київському Безпековому Форумі для Молоді
Фонд Арсенія Яценюка «Відкрий Україну» відкриває набір на участь у 10-му Київському Безпековому Форумі для Молоді
14 вересня, 12:39
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua