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Трамп визначився з кандидатурою нового міністра оборони США

Ірина Бура
glavcom.ua
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Трамп визначився з кандидатурою нового міністра оборони США
фото з відкритих джерел

44-річний Хегсет також є ветераном армії США

Переможець на президентських виборах в США Дональд Трамп ввисуне на посаду нового міністра оборони телеведучого Піта Хегсета. Про це повідомило CBS News.

«Для мене честь оголосити, що я висунув Піта Хегсета на посаду міністра оборони», – заявив Трамп.

Він також додав, зщо Хегсет провів «усе своє життя, будучи воїном за війська та за країну».

Дональд Тамп заявив, що «з Пітом на чолі американська армія знову стане великою й Штати ніколи не відступлять».

Зазначимо, 44-річний Хегсет є ветераном армії США. Він служив в Іраку та Афганістані. Має ступінь бакалавра в Прінстоні та ступінь магістра в Гарварді. Зараз він є співведучим «Fox & Friends Weekends». Також він є автором книги «Війна з воїнами: за зрадою людей, які зберігають нас вільними».

У 2012 році він балотувався до Сенату як республіканець у своєму рідному штаті Міннесота, але зійшов з виборчих перегонів після від’їзду з штату.

Теги: книги армія війна Дональд Трамп Пентагон

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