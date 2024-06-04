Книги в Україні подорожчають: невтішний прогноз видавця

«В Україні – найдешевші книги на території Європи», – харківський видавець

Після удару російських загарбників по друкарні Vivat у Харкові книговидавці заговорили про те, що книги в Україні подорожчають. Сьогодні в нашій країні найдешевші книги у Європі, розповів «Телеграфу» основний власник харківського видавництва «Фоліо» Олександр Красовицький.

За словами Красовицького, друкарня Vivat була основним партнером видавництва «Фоліо», тому обстріл став ударом по всьому українському книговиданню.

«На жаль, це була не перша друкарня, яку росіяни знищили у Харкові. Серед тих, що серйозно впливають на ринок, вже третя», – наголосив він.

Видавець розповів, що вартість книг залежить від ціни на папір на світовому ринку та тиражів, які друкують українські видавництва. Тому, за його словами, вартість літератури лише зростатиме впродовж багатьох років.

«В Україні – найдешевші книги на території Європи. І, безумовно, при одній і тій самій собівартості, в першу чергу, зменшена частина грошей, які отримує автор, та частина грошей, що заробляє видавець. Тому ці дві частини будуть зростати разом зі збільшенням рівня доходів населення. Це залежить одне від одного», – зазначив Красовицький.

Нагадаємо, 23 травня під час масованого обстрілу Харкова росіяни вдарили по друкарні місцевого видавництва Vivat. Директорка Vivat Юлія Орлова підтвердила, що йдеться саме про їхнє видавництво.

Керівник Харківської облпрокуратури Олександр Фільчаков повідомив, що п'ятеро загиблих внаслідок ударів перебували на робочому місці, у друкарні в Основ'янському районі Харкова. Серед них – троє жінок та двоє чоловіків. За його даними, у момент удару двома ракетами по підприємству там перебували понад 50 працівників. Загалом на території Основ'янського та Холодногірського районів Харкова зафіксували дев'ять влучань.