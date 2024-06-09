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ЗСУ здійснили тактичні контратаки у Вовчанську: аналіз ISW

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
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ЗСУ здійснили тактичні контратаки у Вовчанську: аналіз ISW
фото: Генштаб ЗСУ/Facebook

Російські сили, ймовірно, захопили Глибоке, що на північ від Липців

Російські війська продовжили наступальні операції поблизу Вовчанська, а ЗСУ здійснили контратаки. Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

Повідомляється, що 7 і 8 червня українські війська здійснили тактичні контратаки на північний схід від міста Харків у Вовчанську, тоді як російські війська продовжували наступальні операції поблизу Вовчанська. Підтверджених змін на лінії фронту в цьому районі не було.

Речник Угруповання військ «Хортиця» Назар Волошин заявив, що українські сили зберігають контроль над більшою частиною Вовчанська, маючи на увазі, що українські сили нещодавно проводили тактичні контратаки в межах Вовчанська.

Російські сили, ймовірно, нещодавно захопили Глибоке (на північ від Липців) на тлі продовження боїв у цьому районі 8 червня. Геолокаційні кадри, опубліковані 7 червня, показують, що російські війська просунулися до південного Глибокого та, ймовірно, захопили поселення.

Російські війська нещодавно трохи просунулися на південний схід від Куп’янська та продовжили наступ на лінії Куп’янськ-Сватове-Кремінна. Геолокаційні кадри, опубліковані 7 червня, свідчать про обмежене просування російських військ на північний схід від Степової Новоселівки.

7 і 8 червня російські війська продовжували наступальні дії на Сіверському напрямку в районі Білогорівки, Золотарівки, Виїмки і Роздолівки. Російські війська нещодавно просунулися в межах східного Часового Яру та продовжили наступальні операції в цьому районі. 

Повідомляється, що російські війська просунулися на північний захід від Авдіївки на тлі посилення російських наступальних операцій у цьому районі станом на 8 червня. Російські блогери стверджували, що російські війська просунулися в центр Новоолександрівки і контролюють до половини населеного пункту. Блогери також стверджували, що російські сили просунулися поблизу та в межах населеного пункту Сокіл. ISW не знайшов підтвердження цих російських заяв.

Окупанти нещодавно просунулися на південний захід від Донецька під час продовження наступальних операцій на захід і південний захід від Донецька. Російські війська продовжували наступальні операції на захід від Донецька в районі Георгіївки та Красногорівки та на південний захід від Донецька в районі Парасковіївки та Костянтинівки. 

Російські джерела стверджували 8 червня, що російські війська просунулися поблизу Роботиного, але ISW не має візуальних доказів, які підтверджують ці заяви.

Окупанти продовжували безуспішно атакувати обмежений тактичний плацдарм України на лівому березі Херсонської області в районі Кринок.

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Теги: ЗСУ війна фронт

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