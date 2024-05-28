Україна отримає €60 млн на гуманітарну допомогу від Німеччини

ФРН працює з міжнародними гравцями, щоб доставити гуманітарну допомогу у східні регіони України

Міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок заявила, що ФРН виділить €60 млн на гуманітарну допомогу Україні. Про це повідомляє Deutche Welle.

За словами Бербок, ця гуманітарна допомога призначена саме для мешканців східних регіонів України, де нині часто бракує найнеобхіднішого. Анналена Бербок наголосила, що ФРН працює з міжнародними гравцями, щоб доставити туди гуманітарну допомогу.

Нагадаємо, що Німеччина передала Україні ще одну систему протиповітряної оборони Iris-T. Борис Пісторіус підтвердив інформацію, яку спершу опублікували німецькі ЗМІ з посиланням на джерела, що Україна отримала від Німеччини ще одну Iris-T – систему, що довела свою високу ефективність під час практичного застосування в Україні.

До слова, Німеччина не передаватиме Україні далекобійні крилаті ракети Taurus, оскільки українці «не зможуть самі програмувати їх», а німецьких солдатів Берлін туди не відправить через «ризик ескалації».