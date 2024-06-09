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Аналітики розповіли, як РФ приховує свої втрати на Харківщині

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
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Аналітики розповіли, як РФ приховує свої втрати на Харківщині
Армія РФ зазнала значних втрат особового складу на Харківщині, але намагається це приховати
фото з відкритих джерел

Пропагандисти публікують фейкові відео із спростуванням інформації про втрати

Після початку наступу на Харківщину армія РФ зазнала значних втрат особового складу. Щоб приховати реальний стан справ, пропагандистські канали поширюють відео військових із фейковою озвучкою, які начебто спростовують інформацію про втрати. Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

Аналітики зазначають, що 7 червня російські воєнкори опублікували в Telegram кадри, на яких нібито військовослужбовці 1009-го мотострілецького полку РФ спростовують знищення полку в бою, всупереч недавнім твердженням.

За інформацією видання Astra, відео виявилося фейком. Кадри, мабуть, правдиві. Ролик, швидше за все, дійсно записали на Харківському напрямку, однак в ньому знялися не бійці з 1009-го полку, а військові підрозділу БАРС. Крім того, на відео накладено фейкову озвучку.

В оригінальному ролику, опублікованому ще 5 червня, військові просять відправити їм безпілотники, а у відео, де замінили аудіодоріжку, солдати кажуть наступне: «Ми військовослужбовці 1009-го полку, перебуваємо в угрупуванні військ «Північ». Хочемо розвінчати всі чутки про те, що у нас важкі втрати. Це не так. Не ведіться на провокації».

Аналітики ISW наголосили, що бійці БАРС прикривають рот масками. Це, у свою чергу, полегшує «акторам соцмереж» заміну оригінального аудіозапису на підроблений, оскільки глядачі не бачать, що помилковий аудіозапис не відповідає рухам рота солдатів.

ISW зазначає, що у відео від 2 червня російський солдат, який стверджує, що він із 5-ї роти 1009-го мотострілецького полку, заявив, що в його роті залишилося лише 12 осіб із 100, які воювали під Вовчанськом Харківської області.

Нагадаємо, російський диктатор Володимир Путін сказав, що російські війська приблизно втрачають в Україні 20 тис. осіб вбитими і пораненими щомісяця. Ця цифра приблизно дорівнює або є трохи нижчою від кількості нових військовослужбовців, яку Росія генерує щомісяця.

До слова, за оцінками ISW, поповнення російської армії новобранцями не дозволить їй проводити масштабні наступальні операції влітку на кількох напрямках. Нові резерви не зможуть діяти як сили проникнення першого або другого ешелонів. 

Читайте також: ЗСУ здійснили тактичні контратаки у Вовчанську: аналіз ISW
Теги: росіяни втрати солдат військові армія

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