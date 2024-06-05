Удари західною зброєю по РФ не зупинять наступ на Харківщині – CNN

Удари західними ракетами дозволять Україні «вразити деякі російські базування, склади постачання, центри командування та управління»

Союзники дозволили українським військовим бити по позиціях РФ західною зброєю і ЗСУ вже завдали удару по ракетному комплексу росіян С-300, який розташований на території Білгородської області. Проте, удари західними ракетами на ситуацію на Харківщині суттєво не вплинуть. Про це заявив науковий співробітник Міжнародного інституту стратегічних досліджень Франц-Стефан Гаді у коментарі CNN.

Як зазначається, удари західними ракетами дозволять Україні «вразити деякі російські базування, склади постачання, центри командування та управління», але не зупинять наступ окупантів на Харківщині.

«Це не зупинить, а лише ускладнить військові дії окупантів на території Харківської області», – сказав Гаді.

Водночас консультант британського Chatham House Матьє Булег сказав, що зміна політики «сама по собі не змінить правила гри. Це лише доповнення та додатковий стимул для захисту України».

Як відомо, удар по С-300 стався одразу через кілька днів після того, як президент США Джо Байден дав Україні дозвіл завдавати обмежених ударів з використанням американської зброї на російській території навколо Харкова. Натомість Україна може використовувати лише ракети меншої дальності, відомі як GMLRS, які мають радіус дії близько 70 км.