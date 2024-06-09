Втрати ворога станом на 9 червня 2024 – Генштаб ЗСУ
Протягом минулої доби українські захисники знищили 1270 окупантів
Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок неділі, 9 червня 2024 року.
Втрати Росії у війні на 9 червня 2024 року
РФ у війні з Україною станом на 9 червня втратила:
- особового складу ‒ близько 518560 (+1270) осіб;
- танків ‒ 7869 (+26) од.;
- бойових броньованих машин ‒ 15131 (+26) од.;
- артилерійських систем – 13593 (+60) од.;
- РСЗВ – 1097 (+2) од.;
- засоби ППО ‒ 836 (+2) од.;
- літаків – 357 (+0) од.;
- гелікоптерів – 326 (+0) од.;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 10982 (+37);
- крилаті ракети ‒ 2277 (+0);
- кораблі/катери ‒ 28 (+0) од.;
- підводні човни – 1 (+0) од.;
- автомобільної техніки та автоцистерн – 18562 (+78) од.;
- спеціальна техніка ‒ 2253 (+5).
Активність флоту окупантів станом на 9 червня:
- У Чорному морі один ворожий корабель.
- В Азовському морі сім ворожих кораблів, три з яких є носіями крилатих ракет «Калібр» загальним залпом до 24 ракет.
- У Середземному морі три ворожі кораблі, два з яких є носіями крилатих ракет «Калібр» загальним залпом до 12 ракет.
За добу, в інтересах РФ, прохід Керченською протокою здійснили:
- до Чорного моря – 14 суден, з них два продовжили рух у напрямку протоки Босфор;
- до Азовського моря – три судна, з них 0 рухалось з протоки Босфор.
Нині триває 837-й день повномасштабної війни в Україні.
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