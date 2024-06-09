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Втрати ворога станом на 9 червня 2024 – Генштаб ЗСУ

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
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Втрати ворога станом на 9 червня 2024 – Генштаб ЗСУ
Триває 837-й день повномасштабної війни в Україні
фото: Генштаб ЗСУ

Протягом минулої доби українські захисники знищили 1270 окупантів

Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок неділі, 9 червня 2024 року.

Втрати Росії у війні на 9 червня 2024 року

РФ у війні з Україною станом на 9 червня втратила:

  • особового складу ‒ близько 518560 (+1270) осіб;
  • танків ‒ 7869 (+26) од.;
  • бойових броньованих машин ‒ 15131 (+26) од.;
  • артилерійських систем – 13593 (+60) од.;
  • РСЗВ – 1097 (+2) од.;
  • засоби ППО ‒ 836 (+2) од.;
  • літаків – 357 (+0) од.;
  • гелікоптерів – 326 (+0) од.;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 10982 (+37);
  • крилаті ракети ‒ 2277 (+0);
  • кораблі/катери ‒ 28 (+0) од.;
  • підводні човни – 1 (+0) од.;
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 18562 (+78) од.;
  • спеціальна техніка ‒ 2253 (+5).
Втрати ворога станом на 9 червня 2024 року
Втрати ворога станом на 9 червня 2024 року
інфографіка: Генштаб ЗСУ

Активність флоту окупантів станом на 9 червня:

  • У Чорному морі один ворожий корабель.
  • В Азовському морі сім ворожих кораблів, три з яких є носіями крилатих ракет «Калібр» загальним залпом до 24 ракет.
  • У Середземному морі три ворожі кораблі, два з яких є носіями крилатих ракет «Калібр» загальним залпом до 12 ракет.

За добу, в інтересах РФ, прохід Керченською протокою здійснили:

  • до Чорного моря – 14 суден, з них два продовжили рух у напрямку протоки Босфор;
  • до Азовського моря – три судна, з них 0 рухалось з протоки Босфор.
Активність флоту окупантів станом на 9 червня 2024 року
Активність флоту окупантів станом на 9 червня 2024 року
інфографіка: ВМС ЗСУ

Нині триває 837-й день повномасштабної війни в Україні.

Читайте також: Карта бойових дій в Україні станом на 9 червня 2024 року
Теги: ворог війна фронт Генштаб втрати

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