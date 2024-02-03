Екскомандир «Айдару» назвав дві проблеми, які має вирішити закон про мобілізацію

Євген Дикий пояснив, які «діри» є в українському законодавстві стосовно мобілізації

Оновлений закон про мобілізацію в Україні мав би розв'язати дві основні проблеми: установлення строку служби та відповідальність для ухилянтів. Таку думку висловив ветеран війни та колишній командир роти батальйону «Айдар» Євген Дикий у коментарі «24 Каналу».

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Військовий переконаний, що навіть під час війни людина не має «купувати квиток в один кінець» і йти воювати назавжди.

«Людина має знати, що вона відвоювала своє, а далі її замінять ті, хто в неї за спиною. Добре, що ця норма – граничний термін 36 місяців – у законопроєкті є. Це дуже важливо. Але те, що цю норму досі не вдосконалили, – мене дивує. Бо ще тільки лінивий не сказав, що норма правильна, але трошки недопрацьована», – зазначив Дикий.

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Він пояснив, що 36 місяців служби, наприклад, у Львівському ТЦК або діловодом стройової частини чи навіть 36 місяців реальної важкої бойової роботи зі збивання «Шахеді» – це не те саме, що 36 місяців, наприклад, у Бахмуті, Авдіївці чи на плацдармі в Кринках. «Це зовсім різні 36 місяців, які взагалі непорівнянні між собою. От для того, щоб ця норма стала досконалою, її треба доповнити буквально ще одним рядком про те, що загалом термін служби – 36 місяців, але день на «нулі» рахується за два або й навіть за три дні. Тоді все стане на свої місця», – зауважив ветеран війни.

На його думку, нині найбільша «діра» в законодавстві – це те, що якщо ти вже одягнув піксель, то крок управо, крок уліво – і ти дезертир. І якщо людину офіційно призивають, а вона відмовляєшся служити, – це кримінальний злочин на три роки.

«Але поки ти просто ухиляєшся від обліку чи взагалі на ньому не стоїш, посилаєш воєнкома з повістками, тікаєш із вікна ТЦК, – все це дрібне адміністративне правопорушення. Максимальна санкція за це – 1700 гривень штрафу. На жаль, новий законопроєкт залишає все без жодних змін», – сказав Дикий.

Нагадаємо, 30 січня Кабінет Міністрів України схвалив і передав до Верховної Ради оновлену версію законопроєкту про мобілізацію. Коментарі та зауваження до законопроєкту враховані спільно з Генеральним штабом, Урядом та народними депутатами.

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Як повідомлялося раніше, у новому законопроєкті про мобілізацію в Україні пропонується надсилати повістки про виклик до територіальних центрів комплектування (ТЦК) у електронному кабінеті призовника. При цьому повістка буде вважатися врученою, навіть якщо громадянин її не бачив.

До слова, новий закон про мобілізацію Верховна Рада зможе ухвалити не раніше березня – має відбутися ще кілька голосувань, внесення правок та надання документа на підпис президенту. Такий прогноз зробив народний депутат Ярослав Железняк.