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Втрати Чорноморського флоту РФ: шокуюча кількість знищених ЗСУ кораблів

Христина Петренко
glavcom.ua
Втрати Чорноморського флоту РФ: шокуюча кількість знищених ЗСУ кораблів
Українські військові вивели з ладу 24 російських кораблі та один підводний човен
фото ілюстративне

До початку вторгнення Чорноморський флот РФ налічував 74 бойових кораблі
 

Україна вивела із ладу близько 33% бойових кораблів Чорноморського флоту РФ Україна від початку вторгнення Путіна. Такі дані наводить СтратКом ЗСУ. 

За даними Генерального штабу Збройних сил України, українські військові вивели з ладу 24 російських кораблі та один підводний човен. 

«З відкритих джерел, станом на початок широкомасштабного вторгнення чорноморський флот РФ налічував 74 бойових кораблі. Агресія проти України шкідлива для вашого флоту. Число дня – близько 33%», – йдеться у повідомленні. 

Нагадаємо, у ніч на 1 лютого бійці одного з підрозділів ГУР знищили морськими дронами Magura V5 ракетний катер «Івановець» Чорноморського флоту РФ. Вартість корабля становить $60-70 млн. Як говорив представник ГУР Андрій Юсов, таких катерів у Росії було лише три.

Згодом керівниця Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк заявила, що після знищення ракетного катера «Івановець» російські війська «засвоїли урок» і сховали ракетоносії з «Калібрами» у пункти базування.

Зазначимо, що через знищення великого ракетного катера «Івановець» Чорноморського флоту Росії, який перебував на рейді озера Донузлав на заході півострова Крим, у росіян сталась справжня істерика. У соцмережах обговорюють те, що українські БПЛА літають вдень та вночі, ЗСУ нищать їхні кораблі, а «наївні люди сподіваються, що СВО скоро закінчиться». Тож у росіян виникає питання, чи це все ще не так звані «червоні лінії»?

Раніше повідомлялось, що британська розвідка пояснила, як ліквідація катера «Івановець» вплине на Чорноморський флот РФ.

Наприкінці грудня, у ніч проти 26 грудня в порту Феодосії у тимчасово окупованому Криму був атакований корабель, який перевозив ударні безпілотники «Шахед» з Ірану. Це був великий десантний корабель «Новочеркаськ». А 10 січня Сили оборони таврійського напрямку вразили на Дніпрі російський катер.

Читайте також: Генерал США оцінив знищення російського катера «Івановець»
Теги: флот РФ Україна корабель агресія

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