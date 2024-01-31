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Україна повернула 207 захисників, суд ООН виніс рішення за позовом України. Головне за 31 січня

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Україна повернула 207 захисників, суд ООН виніс рішення за позовом України. Головне за 31 січня
фото: Telegram/Володимир Зеленський

Україні вдалося звільнити з російського полону ще 207 українців, серед них майже половина – захисники Маріуполя

Україна здійснила масштабний обмін полоненими, суд ООН у Гаазі виніс рішення за позовом України проти Росії, ексглава Верховного Суду Князєв вийшов з-під варти. «Главком» склав добірку новин 31 січня, щоб ви були в курсі головних подій:

Україна здійснила масштабний обмін полоненими

Україні вдалося звільнити з російського полону ще 207 українців, серед них майже половина – захисники Маріуполя.

Як зазначив Зеленський, серед звільнених військових 180 рядових і сержантів, а також 27 офіцерів.

До Києва приїхала заступниця держсекретаря США

До України прибула заступниця Ентоні Блінкена Вікторія Нуланд. Вікторія Нуланд під час свого візиту до України мала зустрітися з урядовими лідерами, ветеранами та громадянським суспільством.

Це другий візит заступниці держсекретаря США до України з початку повномасштабного російського вторгнення.

Нардеп від «Слуги народу» отримав підозру через недостовірну декларацію

Український народний депутат міг неправдиво задекларувати криптовалюту вартістю у 24 млн грн. Йому повідомлено про підозру. Про це інформує пресслужба Національного антикорупційного бюро України.

Джерела «Главкома» зазначили, що йдеться про народного депутата від партії «Слуга народу» Олександра Маріковського.

За інформацією слідства, у 2020 році депутат задекларував криптовалюту, яка нібито належала йому з 2019 року. Але правоохоронці встановили, що вказаний нардепом криптогаманець ніколи йому не належав, а транзакції з купівлі криптовалюти здійснювали громадяни іншої держави, які не мають відношення до підозрюваного.

Ексглава Верховного Суду Князєв вийшов з-під варти

Колишнього голову Верховного Суду Всеволода Князєва, якого підозрюють в отриманні хабаря в особливо великому розмірі, звільнили з-під варти під заставу. Про це повідомляє пресслужба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Зокрема, Князєву заборонено залишати Київ без дозволу детектива, прокурора і суду. Крім того, він зобов'язаний здати на зберігання свій закордонний паспорт та інші документи, що дають право на виїзд та в'їзд в Україну, а також носити електронний засіб контролю.

Суд ООН у Гаазі виніс рішення за позовом України проти Росії

Суд ООН підтвердив меншу частину звинувачень України до РФ щодо фінансування тероризму. Зазначається, що Міжнародний суд ООН сьогодні виголосив фінальне рішення по суті у так званій «Великій справі» України проти Росії, що включала звинувачення щодо фінансування тероризму.

Позов був поданий щодо порушення Росією двох міжнародних конвенцій: про боротьбу з фінансуванням тероризму та про ліквідацію усіх форм расової дискримінації. Звинувачення стосувалися епізодів 2015-2017 років.

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Теги: війна обмін полоненими Всеволод Князєв США депутат

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